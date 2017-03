Bí mật của Black Infinity?

Những chàng trai Black Infinity. Ảnh: BI

Tháng 6, Black Infinity tham dự cuộc thi tìm kiếm ban nhạc xuất sắc nhất Đông Nam Á cũng với bài The Secret và lọt được vào top 10. Nhóm được nhắc đến trên nhật báo The Nation của Thái Lan như một nhóm nhạc đáng chú ý, một đối thủ đáng gờm cho các ban nhạc Thái Lan tham dự cuộc thi. Được thành lập từ năm 2006, chọn một hướng đi khá khác biệt với các nhóm rock Việt thời đó, nhóm lấy những chất liệu từ black metal, gothic metal và cả các nhóm rock gạo cội như The Doors, Black Sabbath, Guns ‘N Roses… để hình thành phong cách của mình.

Truyền thống và thử nghiệm

Phong cách của Black Infinity được đóng góp từ tất cả các thành viên nhưng linh hồn của nhóm vẫn là ca sĩ kiêm sáng tác chính Nguyễn Tiến Hưng. Đĩa nhạc 666 Metal Black Infinity tung ra năm 2009 trộn lẫn các chất liệu metal truyền thống nhưng Hưng cho biết anh không muốn bó hẹp Black Infinity trong một thể loại nào.

Thoải mái với không khí trẻ trung sôi động của bar – club, trong khi rocker cực đoan hay phủ nhận những ảnh hưởng với mình nhưng Hưng không hề che giấu sự thích thú với Lady Gaga, cô ca sĩ mới 24 tuổi nhưng đã xếp hạng 6 trong danh sách những ngôi sao quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes mới đưa ra. Black Infinity đã chọn cover lại bài Poker face quen thuộc của Lady Gaga theo phong cách metal. Bên cạnh đó, nhóm cũng thử nghiệm với bài ballad Dying with memories đầy hoài niệm, chậm rãi với những âm thanh dìu dặt trên keyboard, kiểu nhạc new age. Những ca khúc này được nhóm chia sẻ với fan qua việc tung ra “deluxe version” (ấn bản đặc biệt) của album 666 Metal trên mạng. Đó là ấn bản album của nhóm thêm vào những bản phối mới, hoặc các bài cover chưa được phát hành được chuyển lên mạng và các fan có thể tải miễn phí về để thưởng thức.

Đây cũng là một hướng đi hiện đại của Black Infinity, thực hiện các cách thức marketing và tiếp cận fan mới, duy trì được kết nối với fan. Nhóm sử dụng khéo léo các mạng xã hội để trải rộng sự có mặt của mình: Facebook, Myspace, Twitter, Last FM, iLike đều có sự xuất hiện của Black Infinity.

Hướng đi độc lập

Black Infinity vẫn đang là một nhóm nhạc độc lập, chưa ràng buộc với một hãng đĩa hay công ty giải trí nào. Hướng đi của nhóm được các thành viên bàn bạc và quyết định, tự thực hiện từ video clip đến phần mỹ thuật của album (các thành viên trong nhóm có tay nghề trong dựng phim và đồ hoạ), các thời điểm tung ra nhạc họ cũng tự cân nhắc chứ không có một nhà quản lý hay ông bầu chuyên nghiệp nào tham gia điều hành. Hướng đi độc lập này vừa thuận lợi lại vừa khó khăn. Nhóm có thể tự quyết định khuynh hướng nhạc mà không bị chi phối từ bên ngoài, nhưng cũng gặp ít nhiều cản trở trong việc tìm nguồn kinh phí cho các hoạt động của mình hay trong việc điều đình cátsê…

Dự tính sắp tới của nhóm sẽ là album đôi, một đĩa nhẹ, một đĩa nặng với sự đóng góp của toàn bộ các thành viên trong nhóm ở phần sáng tác. Thay vì tập trung vào Tiến Hưng như album cũ, đĩa đôi mới sẽ có nhiều đất để các thành viên khác thể hiện khả năng sáng tác của mình.

Theo Trí Quyền (SGTT)

Tạp chí Metal Hammer (Anh) thực hiện một chuyên đề mang tên Planet Metal, điểm qua các nhóm nhạc từ châu Á, Nam Mỹ, Trung Đông và Black Infinity là lựa chọn duy nhất ở khu vực Đông Nam Á xuất hiện trong đĩa nhạc kèm theo, đồng thời album 666 Metal của nhóm cũng được giới thiệu trên tạp chí.