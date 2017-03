Bí mật động trời về Phạm Băng Băng

Tờ Sina đặt vấn đề, giữa các công ty quản lý của các sao trong showbiz Hoa ngữ luôn tồn tại quy tắc "cuộc chiến ngầm" sau khi tiến hành điều tra, phỏng vấn những chuyên gia và người trong cuộc.

Cuộc chiến giành giật vị trí làm đại sứ, gương mặt đại diện...

Theo một nhân vật thạo tin trong Cbiz mới đây đã cung cấp loạt danh sách những ngôi sao bị phía công ty quản lý của Phạm Băng Băng vùi dập đến mức "không ngóc đầu lên được". Nguồn tin này cũng miêu tả những thủ đoạn mà công ty của họ Phạm đã áp dụng thành công để cô có được vị trí như ngày hôm nay.

Nội dung mà nguồn tin trên để cập đến có nữ diễn viên Lý Băng Băng, và mặc dù về tuổi tác giữa hai người hầu như không quá chênh lệch nhau nhiều, Phạm Băng Băng sinh năm 1981 còn Lý Băng Băng sinh năm 1973. Tuy nhiên, Lý Băng Băng đã từ lâu trở thành người đại diện cho một số thương hiệu quốc tế trong khi đó họ Phạm chỉ luôn tìm cách cố gắng bắt chước hoặc giằng giật cho bằng được để tỏ ra không tỏ ra thua chị kém em.

Phạm Băng Băng tìm mọi cách để được làm gương mặt đại diện các thương hiệu nổi tiếng.

Ngoài ra, trên lĩnh vực điện ảnh, Lý Băng Băng từng được chú ý và đánh giá cao khi tham gia trong những bom tấn của Hollywood như The Forbidden Kingdom - Vua kungfu (2008) để rồi 3 năm sau cô tiếp tục vào vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh Tuyết Hoa bí phiến (Snow Flower and the Secret Fan) của hãng Fox. Đồng thời, người đẹp họ Lý còn gây được sự chú ý mạnh từ các chuyên gia điện ảnh cũng như khiến khán giả thế giới nhớ mặt đặt tên.

Tiếp sau đó là hình ảnh một Lý Băng Băng vừa gợi cảm vừa mạnh mẽ trong Resident Evil 5: Retribution năm 2012 của đạo diễn Paul Anderson đã đánh dấu bước nhảy vọt và sự hiện diện đầy ngoạn mục bằng tài năng của Lý Băng Băng ở kinh đô điện ảnh bậc nhất thế giới như Hollywood.

Ngoài ra, trong thời gian tới cái tên Lý Băng Băng tiếp tục tấn công thị trường điện ảnh quốc tế bằng một bom tấn Hollywood khác nói về những người máy biến hình là Transformer 4 của đạo diễn Michael Bay. Tiếp nữa là một vai diễn khá nặng ký trong bộ phim khoa học giả tưởng 400 Boys.

Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng luôn diễn ra "cuộc chiến ngầm"?

Còn cô nàng bị cho là hay kèn cựa Phạm Băng Băng thì sao? Năm 2012 cũng là năm đáng nhớ của ngôi sao 32 tuổi khi có một vai diễn trong bom tấn Hollywood là Iron Man 3 phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc.

Vốn ban đầu khán giả nước này từng xôn xao để rồi kỳ vọng và mong đợi được thấy những ngôi sao của đất nước tỷ dân như Vương Học Kỳ và Phạm Băng Băng sánh vai cùng nhân vật người sắt Tony Stark. Nhưng rồi, kỳ vọng bao nhiêu thì khán giả Trung Quốc lại thất vọng bấy nhiêu khi biết hai ngôi sao của họ chỉ xuất hiện một cách thoáng qua trong phiên bản dành riêng cho nước này.

Phạm Băng Băng chỉ xuất hiện như "vai phụ của vai phụ" trong Iron Man 3 phiên bản cho thị trường Trung Quốc.

Riêng bản quốc tế với sự xuất hiện chỉ 3 phút của nam tài tử Vương Học Kỳ thì hình ảnh của Phạm Băng Băng lại "lặn mất tăm". Còn trong phiên bản Trung Quốc, Phạm Băng Băng chỉ xuất hiện thoáng qua và được ví như "vai phụ của các vai phụ" hay những vai diễn không cần đến những ngôi sao như Vương Học Kỳ hay Phạm Băng Băng phải vào vai một cách thừa thãi đến vậy. Một sự thật phũ phàng nhưng cũng khiến dư luận Trung Quốc bẽ mặt và chưng hửng với sự ưu ái "đặc biệt" từ phía Hollywood.

Quay trở lại cuộc chiến ngầm tranh giành vai trò người đại diện, đại sứ các thương hiệu nổi tiếng, một nhân vật trong làng giải trí Hoa ngữ không tiện nêu tên tiết lộ cho biết: "Các công ty quản lý của sao để phát triển tên tuổi và tạo vị trí trên trường quốc tế cho "gà nhà", việc tiếp cận và mong muốn trở thành gương mặt đại diện cho các thương hiệu quốc tế, xa xỉ, cao cấp và đắt tiền là một lộ trình cần thiết. Có rất nhiều các công ty quản lý sao đã tự liên lệ, móc nối với các thương hiệu nổi tiếng để đạt được mục đích họ đặt ra.

Tuy nhiên nói đến hành vi "tranh giành" hay "kèn cựa" vị trí người đại diện, tôi không thể không nói đến công ty quản lý một ngôi sao hết sức nổi tiếng mà không ai không biết đến những thủ đoạn làm là thắng của họ, họ luôn muốn chà đạp lên người khác và ẵm tay trên của người khác, cho dù những thủ đoạn mà họ dùng đến gần như không phải nhiều và thường xuyên".

Nói đến đây hẳn những người thạo tin đều tự hiều ngầm với nhau về danh tính ngôi sao được nhân vật trên cung cấp không ai khác là Phạm Băng Băng và công ty quản lý của cô.

Phạm Băng Băng được cho là luôn tìm mọi thủ đoạn chà đạp, hãm hại người khác để có vị trí số 1.

Tự hạ giá và giành vai diễn

Đối với nghiệp diễn của các sao mà nói, công việc đóng phim mới là chủ đạo và là nghề chính của họ. Nói so tài cao thấp thì phải mang được những bộ phim, tác phẩm điện ảnh xuất sắc mà họ từng sắm vai ra để nói chuyện thì người đời cũng như người trong giới mới nể phục, có vậy mới xứng là một ông hoàng bà chúa, những "Ảnh hậu", "Ảnh đế". Do đó, một ngôi sao điện ảnh ắt phải tạo dựng cho mình một sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng với nhiều thành tích chói lọi. Việc này cũng không nằm ngoài những thủ đoạn, chiến lược của các công ty quản lý sao.

Theo thông tin mà người trong giới tiết lộ phía trên còn tiết lộ cho rằng: "Phạm Băng Băng từng giành giật vai nữ chính với nữ diễn viên Lý Tiểu Lộ trong bộ phim Định chế tư nhân của đạo diễn Phùng Tiểu Cương với mức thù lao 1.250.000 NDT (4,2 tỷ đồng). Thế nhưng người về sau rốt cục lại là Phạm Băng Băng.

Phạm Băng Băng và đội ngũ trong công ty quản lý.

Nhận xét về sự việc trên, một người am hiểu về giới giải trí Hoa ngữ là anh T nhận định: "Các diễn viên để giành được vai diễn hay, họ chấp nhận giảm mức cát-xê hoặc thậm chí diễn một cách hữu nghị để lấy lòng là chuyện khá bình thường hiện nay. Cho dù trong giới các nghệ sĩ đều phải tôn trọng giá cả thị trường và định giá theo vị trí của mỗi ngôi sao chứ không nên dùng thủ đoạn để tranh giành. Ấy vậy mà âm mưu giảm giá chỉ vì vai diễn đó đặc biệt khiến họ thích thú hoặc phim đó do một đạo diễn quốc tế nổi tiếng dàn dựng.

Nhiều người vì muốn nâng cao danh tiếng, uy tín cũng như sự nghiệp đã dùng đủ mọi cách thức để có thể giành được vai diễn. Tôi cảm thấy hành động này cũng hoàn toàn dễ hiểu, nhưng tôi lại nghe nói đến việc có những ngôi sao vì không muốn người khác hơn mình nên đã tìm mọi cách giành giật vai diễn để chà đạp và hất văng người khác ra xa, hành vi như vậy là hết sức vô đạo đức".

Hạ nhục uy tín đối thủ

Có không ít ngôi sao khi vừa mới chân ráo chân ướt vào làng giải trí đã bắt đầu bị lộ những góc khuất trong đời sống riêng tư, những scandal tình ái, thị phi giữa các ngôi sao khác, hoặc thậm chí bị những cư dân mạng bới móc và điều tra, để rồi dẫn đến những cuộc khẩu chiến thực sự giữa các ngôi sao.

Có thể kể đến những vụ ầm ĩ trong năm qua như Chương Tử Di bị tố bán dâm hàng triệu USD với cựu quan chức nhà nước, Lý Băng Băng bị photoshop để biến thành một cô nàng nhà quê, Thang Duy bị tố có đại gia đứng sau vực dậy sau scandal cảnh nóng trên phim, ảnh nóng xưa cũ của Thư Kỳ bỗng nhiên bị khai quật trở lại khiến người đẹp điêu đứng... Ngoài ra, trong loạt những ngôi sao được nguồn tin trên liệt kê bị hãm hại còn có Cao Viên Viên, Diêu Thần, Trương Tịnh Sơ. Những người đẹp này được biết là đều bị hãm hại vì có chủ đích rõ ràng.

Phạm Băng Băng từng được cho là đứng sau giật giây hãm hại Chương Tử Di.

Trường hợp này, theo cô Trương từ một công ty điện ảnh nhận định, trong làng giải trí nhất định là có những thủ đoạn của một vài ngôi sao và những kẻ đứng sau vạch chiến lược hãm hại các ngôi sao khác. Các công ty quản lý sao cũng có thể tìm đến những nhân vật này để bàn mưu ủ kế, do đó họ còn thành lập cả một công ty với đội ngũ là những người chuyên tạo ra sóng gió, scandal để hạ thủ đối phương.

Ngoài ra, theo một người trong giới cung cấp thông tin: Diễn viên hại người khác hoặc bị hại đều là một trong những thủ đoạn nhằm đánh bóng tên tuổi. Nếu như một ngôi sao mới chập chững vào showbiz, tác dụng của việc bị hại là vô cùng lớn, nó cộng hưởng tạo tên tuổi của ngôi sao một cách nhanh nhất mà chưa cần biết cô ấy/anh ấy có thực tài hay không. Hoặc lấy một tình huống khác là việc đánh bóng tên tuổi nhờ scandal là một chuỗi những chiến lược từ công ty quản lý của sao tạo nên. Có rất nhiều những công ty thành công nhờ vào những chiêu trò gây huyễn hoặc và tạo sự kích thích, tò mò đối với công chúng nhằm tạo tiếng vang, là bệ phóng bất chính cho các sao.

Phạm Băng Băng đáp trả: Không cần bận tâm

Những thông tin của nhân vật trên khi cho rằng Phạm Băng Băng cùng công ty quản lý chính là người đứng phía sau giật giây, bày chiến lược hãm hại các sao khác nhằm chiếm vị trí độc tôn trong Cbiz.

Phạm Băng Băng bỏ ngoài tai và cố tránh xa những thông tin "rác rưởi" nói về cô.

Khi những thông tin trên được lan truyền rộng rãi trên mạng, thậm chí phóng viên Sina đem sự việc Phạm Băng Băng và công ty quản lý rắp tâm hãm hại sao khác đã khiến nhiều nghệ sĩ và nhiều người cho rằng đây là một chủ đề khá nhạy cảm và tế nhị, thậm chí có người lên tiếng phản bác. Ngoài ra, một người trong cuộc lại nhận xét: "Những thông tin kiểu như vậy trên mạng rất khó xác định. Từ tình hình thực tế mà nhìn nhận thì thấy, điều đó không có ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Chúng tôi cũng không rảnh hơi đâu mà đi bình luận, bàn tán những thông tin trên trời như vậy về một nữ diễn viên. Tốt nhất chúng tôi nên từ tránh xa thị phi càng tốt".

Về phía "khổ chủ", trung tâm của các chủ đề dèm pha trên mạng là nữ diễn viên Phạm Băng Băng và công ty quản lý sau khi theo dõi những thông tin từ weibo của nhân vật trên đã ngay lập tức có ý kiến phản hồi. Phía Phạm Băng Băng dùng từ "kẻ rác rưởi" để nói về nội dung của đoạn văn trong weibo nọ: "Trên đời này còn lắm kẻ rỗi hơi đố kỵ, những người này họ muốn có chỗ dựa dẫm, nhưng chỉ cần chúng tôi ấn nút xả là rác rưởi tự khắc sẽ trôi dạt đi hết".

Phạm Băng Băng muốn ấn nút xả để cuốn trôi những "tin đồn rác rưởi".

Còn về việc đối xử với những hạng người và những vụ việc như trên, thái độ của Phạm Băng Băng vẫn là: "không để ý, tránh những người đó càng xa càng tốt, không nên lãng phí tâm trí, công sức vào những việc vô bổ như vậy".

Ngoài ra, phó chủ tịch công ty quản lý của Phạm Băng Băng là Dương Tư Duy từng bị nhắc đến trong nội dung weibo trên là "kẻ vẽ ra vở kịch xuất sắc, trực tiếp hạ bệ Chương Tử Di", về việc này cô Dương khẳng định cô không hề sợ những "thủ đoạn rác rưởi" như vậy. Dương Tư Duy còn cho rằng những thông tin từ nội dung weibo trên là hoàn toàn đố kỵ và có ý tiêu cực, với ý đồ tuyên truyền hình ảnh xấu về người khác. Cô Dương còn nói đùa: "Những người đó đúng là họ đang muốn biến cuộc sống thành một vở kịch tranh đấu giành giật".

Năm 2007, Phạm Băng Băng thành lập công ty quản lý của riêng mình với đội ngũ những chuyên gia và đầu tư trên nhiều lĩnh vực như quản lý nghệ sĩ, thời trang phục, túi xách, quảng cáo... với sức hút tài sản ngày một tăng vọt. Năm 2013, Phạm Băng Băng vươn lên dẫn đầu trong bảng xếp hạng Forbes Trung Quốc danh sách Top 100 ngôi sao quyền lực nhất Cbiz với tổng tài sản lên đến 110 triệu NDT (372 tỷ đồng), đồng thời được truyển thông Trung Quốc đặt cho biệt danh "Nữ hoàng kiếm tiền".

Theo Khám phá