Bí mật hậu trường cảnh nóng phim Hàn

Màn ảnh lớn chứng kiến cảnh chung giường táo bạo trong Eun-go, Hậu cung: Thiếp của nhà vua, Cô vợ lắm chiêu, The Scent v.v…



Trên màn ảnh nhỏ, những cảnh cởi áo lộ liễu của các diễn viên và cảnh giường chiếu chân thực trong Couple Clinic - Love and War Season 2, Silly mom, I need romance 2012, Sóng tình Haeundae… vừa thu hút khán giả nhưng cũng bị la ó không ít.



Những phản ứng trái chiều của khán giả cho thấy cảnh nóng luôn là "con dao hai lưỡi". Nếu khéo léo sẽ đánh trúng tâm lý người xem, là "mồi câu" khán giả còn nếu không sẽ trở thành nguyên nhân khiến người ta không bao giờ muốn "ngó" tới bộ phim này thêm một lần nào nữa.



Gác lại những cảm xúc với cảnh nóng trong phim, chuyện hậu trường của những cảnh quay này vẫn luôn là một bí mật.



Cùng tìm hiểm 3 bí mật lớn nhất về cảnh nóng phim Hàn:



Luôn tồn tại một bản hợp đồng đặc biệt, riêng với nữ diễn viên

1. Điều cơ bản của cảnh giường chiếu (bed-sence) là việc để lộ da thịt. Đặc biệt, việc “cởi” một cách táo bạo của diễn viên nữ luôn tạo nên sự chú ý hơn cả. Thời gian gần đây, các nhà làm phim đang khai thác mạnh yếu tố "câu khách" này. Bên cạnh đó đã xuất hiện một hợp đồng lộ da thịt của diễn viên nữ - nơi xuất hiện bí mật đầu tiên của cảnh nóng.



Từ trước khi chính thức nhận lời tham gia phim, cả hai bên - gồm phía nhà sản xuất và phía diễn viên nữ sẽ cùng thỏa thuận bằng bản hợp đồng này để thống nhất cảnh quay lộ cơ thể ở mức độ nào. Tùy theo mức độ “nóng” của việc cởi áo, sẽ quyết định tới mức cát-xê của nghệ sỹ.



Hợp đồng này là sự thỏa ước từ 2 phía để đề phòng những tình huống phát sinh xảy ra không thuận lợi.



Trong quá khứ, tiền lệ này không hề có. Không hề có cuộc nói chuyện về việc cởi áo đối với nữ diễn viên. Chính vì vậy, trường hợp xử lý bất phân minh tình huống trên trường quay không phải chỉ một hai lần.



Tuy nhiên, có một thực tế thú vị, không hề tồn tại một bản hợp đồng lộ da thịt đối với nam diễn viên.



Cảnh "yêu" giữa hai diễn viên được quay như thật

2. Bí mật thứ hai là sự mô phỏng. Có khá nhiều bộ phim cho người xem thấy cảnh “yêu” trong phim giống như việc thật ngoài đời. Đương nhiên, tất cả là diễn xuất nhưng để có được cảnh quay chân thực như vậy họ đã cố gắng để quay một cảnh “yêu” tự nhiên nhất.



Những khoảnh khắc của việc quay nhạy cảm đương nhiên sẽ kéo dài không dứt. Vì vậy, cần có một sự “cải trang” đặc thù, đó chính là sự mô phỏng việc chăn gối.



Để có một cảnh thật như trước mắt, người ta chỉ che đi vùng kín của diễn viên nam và nữ ở phạm vi hẹp nhất, nhưng những động tác mô phỏng vẫn cần được thao tác uyển chuyển.



Cần có một sự “cải trang” đặc thù trong việc quay cảnh nóng

Tiết lộ về bí mật của "thủ thuật" trong cảnh nóng, nam diễn viên Kim Joo Hyuk của phim cổ trang 19+ The Servant xấu hổ nói: “Sau khi quay xong, việc phải tháo băng dính ra khiến tôi thực sự rất đau”.



Nam diễn viên lớn tuổi Baek Yoon Sik thủ vai ông chủ giàu có trong bộ phim Mùi vị đồng tiền cũng bộc bạch: “Chúng tôi đã làm như thật để quay phim”.



Công tác bảo vệ thân thể trong cảnh quay khỏa thân/giường chiếu luôn khiến không chỉ nữ diễn viên mà cả nam diễn viên đều cảm thấy xấu hổ.



Một nhà sản xuất phim điện ảnh bật mí, khi quay cảnh này nam diễn viên phải sử dụng quần tất chân màu da bó sát còn nữ diễn viên phải mặc panty liners (một loại mỏng hơn băng vệ sinh).



Hai vật dụng đặc biệt dành cho nam (trái) và nữ (phải) khi bước vào quay cảnh nóng

3. Trên thực tế các ngôi sao hàng đầu luôn có khuynh hướng né tránh việc diễn cảnh lộ da thịt. Cảnh chăn gối phải lộ quá nhiều thân thể càng khiến họ muốn từ chối.



Chính vì vậy, yếu tố cần cho những bed-sence chính là diễn viên đóng thế - bí mật thứ ba của cảnh nóng.



Im Soo Jung trong All about of my wife

Nữ diễn viên chính Im Soo Jung của phim điện ảnh All about of my wife (Cô vợ lắm chiêu) từng có cảnh khỏa thân hoàn toàn trong phim, tạo nên sự chú ý cao độ. Nhưng trên thực tế, cảnh quay đã sử dụng diễn viên đóng thế.



Im Soo Jung trong All about of my wife

Trong bộ phim A tale of legendary (Của Quý Huyền Thoại), nữ diễn viên gạo cội Yoon Yeo Jung phải nude 100%, nhưng đã có một người thay bà để hoàn thành cảnh quay này.



Yoon Yeo Jung trong A tale of legendary

Diễn viên đóng thế cảnh tắm và cảnh trên giường thay cho Park Shi Yeon trong Marine Boy (Chàng trai biển cả) thú nhận: “Vì đó là cảnh đóng thế phải để lộ toàn bộ cơ thể nên trong mấy ngày trước khi quay, tôi đã hoàn toàn nhịn ăn”.



Ê kíp sản xuất phải sử dụng tới những trang phục giả để giảm bớt tâm lý xấu hổ cho diễn viên, đôi khi phải dùng tới diễn viên đóng thế.