Bí mật về một vụ ngoại tình của Marilyn Monroe

Cuốn hồi ký của Tony Curtis có nhan đề "The Making of Some Like It Hot" (tạm dịch là "Bộ phim "Some Like It Hot" được làm như thế nào"), trong đó, Tony Curtis khẳng định rằng tình cảm giữa ông và Marilyn Monroe bắt đầu nảy nở từ năm 1950 và "mang tính thất thường, không rõ ràng", nhưng chẳng bao lâu đã tan vỡ.

Nam diễn viên Tony Curtis và Marilyn Monroe trong "Some like ít hot" năm 1959.



"Khi ở trên giường với Marilyn tôi không bao giờ - cả trước, trong và sau đó - biết được cô ta nghĩ gì" - Tony viết - "Cô ta có thể đóng kịch bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào. Cô ta thể hiện cho mọi người xung quanh những gì mà họ muốn nhìn thấy. Mà tôi cũng không muốn nhận từ cô ta nhiều hơn".

Mặc dù đã chia tay, mấy năm sau số phận lại đưa họ đến với nhau: Năm 1958 Monroe và Curtis được mời tham gia bộ phim "Some Like It Hot". Vào thời điểm đó cả hai người đều đã có gia đình. Tony Curtis cưới Janet Leigh, nữ diễn viên thủ vai chính trong bộ phim nổi tiếng của đạo diễn lfred Hitchcock "Psycho". Còn Marilyn Monroe lấy chống là nhà văn và nhà biên kịch Arthur Miller.

Tuy nhiên, nghĩa vụ gia đình không ngăn cản họ nối lại quan hệ. Tony khẳng định rằng năm đó Marilyn đã có thai với ông, và cô thông báo điều đó với cả hai người đàn ông. "Tôi vô cùng sửng sốt" - Tony viết - "Tôi chết điếng người và đứng như phỗng. Bầu không khí trong phòng im lặng đến mức tôi nghe rõ cả tiếng rít của lốp xe trên phố Santa Monica".

Trong cuốn sách Tony Curtis còn viết rằng Arthur Miller đã đến gặp bác sĩ riêng của cô vợ không chung thủy của mình, và vị bác sĩ khuyên ông đừng ghen, vì đứa bé trong bụng chỉ có thể là con của chính ông. Và khi Curtis hỏi chồng người tình của mình xem ông phải làm gì bây giờ, Arthur Miller trả lời: "Hãy kết thúc bộ phim và biến ngay khỏi cuộc đời của chúng tôi".

"Tôi chăm chăm nhìn Miller khoảng vài phút. Sau đó đưa mắt nhìn sang cô ta. Monroe khóc nức nở" - Tony viết - "Lúc bấy giờ tôi nói: Rất tốt, tôi có thể làm điều đó, rồi quay gót bước đi. Tôi trở về phòng hóa trang của mình và khóa cửa lại. Quan hệ của tôi với Marilyn kết thúc ở đây".

Theo lời kể của Tony Curtis, trong những ngày làm việc còn lại trên trường quay, họ hoàn toàn không nói chuyện với nhau, sau đó chia tay nhau và không bao giờ gặp lại. Chỉ một thời gian sau ông biết mới được rằng Marilyn đã phải nạo thai. Curtis thậm chí cho phép mình giả định rằng bi kịch đó trở thành một trong những nguyên nhân đẩy Monroe tuột dốc không phanh.

Marilyn Monroe và Arthur Miller sống với nhau bốn năm rưỡi và chia tay nhau năm 1961.

Tony Curtis chia tay với Janet Leigh một năm sau đó. Cũng năm này (1962), ở tuổi 36, Monroe qua đời. Hiện tại Tony đã cưới vợ lần thứ năm, trẻ hơn ông tới 42 tuổi. Mặc dù sống bên người vợ trẻ song Tony thường thích kể về mối tình của mình với nữ diễn viên tóc vàng huyền thoại.

Năm 1993, Tony Curtis công bố cuốn tự truyện, mô tả rất chi tiết những ngày nghỉ cuối tuần với Marilyn tại biệt thự của diễn viên Howard Duff ở Malibu, bên bãi biễn California. Năm 1995, ông xuất bản cuốn hồi ký đầu tiên "Hoàng tử Mỹ: Những hồi ức", trong đó ông thú nhận rằng "hôn Marilyn cũng chẳng khác gì hôn Hitler". Tuy nhiên, sau đó ông đã phủ nhận những phát biểu này, coi chúng là thiếu cân nhắc.

Cuốn "The Making of "Some Like It Hot" sẽ xuất hiện trong các cửa hàng sách Mỹ vào tháng 10 năm nay. Trước mắt tác giả không có kế hoạch xuất bản ở các nước khác, mặc dù cuộc sống riêng tư của Marilyn Monroe luôn được cả thế giới quan tâm.



Theo Trần Hậu (Văn nghệ Công an)