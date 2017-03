Bí mật việc thay vai Trư Bát Giới trong phần 2 Tây du ký

Mã Đức Hoa đã thể hiện rất thành công hình ảnh một lão Trư lắm tật nhưng rất đáng yêu, đưa nhân vật từ những trang sách của Ngô Thừa Ân lên màn ảnh nhỏ một cách sống động.

Thế nhưng khi thực hiện phần 2 dài 16 tập với những câu chuyện chưa kể trong Tây du ký 1986, nhân vật Trư Bát Giới không phải Mã Đức Hoa đóng, mà do diễn viên khác thế vai. Điều đó khiến khán giả ngỡ ngàng, còn bản thân Mã Đức Hoa thì vô cùng tức giận.

Ông kể: "Chính xác là tôi bị cắt vai Trư Bát Giới. Điều này khiến tôi rất tức giận, từng phát đơn kiện một tờ báo khi họ cho rằng việc tôi và anh Diêm Hoài Lễ (vai Sa Tăng) không tham gia phần 2 Tây du ký là do tự rút tên vì cảm thấy mình đã già. Thật ra, ý định làm tiếp phần 2 là do 4 anh em gồm tôi, Lục Tiểu Linh Đồng, anh Diêm Hoài Lễ và Trì Trọng Thoại đưa ra với đạo diễn Dương Khiết.

Tuy nhiên, do chưa có kinh phí nên không thể thực hiện ngay. Chính vì vậy, tôi vui mừng khi người bên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc gọi điện báo ngày 1/6/1997 sẽ khởi quay Tây du ký 2, bảo chúng tôi chuẩn bị.

Sau đó, 4 thầy trò Đường Tăng được mời sang Việt Nam biểu diễn giao lưu nhân dịp họ kỷ niệm Sài Gòn tròn 300 năm. Ở TP.HCM, tôi có gọi điện cho phó đạo diễn Hoắc Cảnh Phú và được yêu cầu về ngay vì kế hoạch thay đổi, lịch quay sớm hơn. Để biết chính xác, tôi gọi cho đạo diễn Dương Khiết, bà đồng ý cho chúng tôi thêm một tuần.

Thế nhưng khi trở về Trung Quốc, với lý do tuổi tác và sức khỏe, họ đã gạch tên tôi cùng anh Diêm Hoài Lễ. Tôi có phản ứng nhưng phim đã quay, diễn viên thay thế đã chọn. Thôi thì đành ngậm ngùi chia tay với Trư Bát Giới.

Chính đạo diễn Dương Khiết cũng cảm thấy bất lực vì đó là quyết định từ trên chỉ đạo xuống".

Trước khi theo Đường Tăng qua Thiên Trúc thỉnh kinh, Trư Bát Giới là Thiên Bồng nguyên soái, rồi là con rể của Cao gia trang.

Mặc dù không tiếp tục có mặt trong Tây du ký 2 nhưng Trư Bát Giới của Mã Đức Hoa đã trở thành hình ảnh kinh điển, tạo ấn tượng sâu sắc.

Ngoài Trư Bát Giới cùng những hóa thân của vai diễn này, Tây du ký 1986còn chứng kiến tài năng của người nghệ sĩ năm nay đã 69 tuổi qua 8 nhân vật khác.

Vai tên cướp trong tậpHầu vương hộ Đường Tăng.

Vai sơn thần trong tậpĐoạt bảo Liên Hoa động.

Vai hòa thượng trong tậpHọa khởi Quan Âm viện(phải).

Vai Sứ tiết ngoại quốc trong tậpTảo tháp biện kỳ oan(phải).

Vai một giám thừa trong tậpQuan phong Bật Mã Ôn(giữa).

Vai một thiên binh thiên tướng trong tậpGiam cầm Ngũ Hành Sơn(phải).

Vai quan lớn trong tậpGiam cầm Ngũ Hành Sơn(trái).

Vai người đi đường trong tậpHầu vương sơ vấn thế(phải).

Mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng Mã Đức Hoa vẫn ấp ủ thực hiện một bộ phim mang tính “ngoại truyện” xung quanh nhân vật Trư Bát Giới. Ông chia sẻ: "Bởi theo tôi, tuy có rất nhiều tính xấu nhưng Trư Bát Giới luôn là nhân vật được khán giả yêu thích và có thể sống độc lập, không cần phải xuất hiện Đường Tam Tạng hay Tôn Ngộ Không. Vì nhiều lý do khách quan, ý tưởng của tôi không thể thực hiện nhưng điều khiến tôi cảm thấy an ủi là các nhà làm phim trẻ sau này đã cho ra đời một vài phim giao vai chính cho Trư Bát Giới".