Bích Trâm rơi lệ khi trở thành Người đẹp Tài năng

Đêm thi Tài năng Hoa hậu Việt Nam ban đầu dự định tổ chức ở sân khấu Cá heo. Nhưng sau vòng sơ tuyển, Ban tổ chức nhận thấy, các tiết mục hầu hết không phù hợp với sân khấu lớn nên quyết định chuyển địa điểm về phòng họp Nhà trắng. 14 cô gái lọt vào chung khảo đã có cơ hội chứng tỏ mình bằng màn trình diễn kéo dài 5 phút, trên các loại hình nghệ thuật đa dạng: hát, múa, khiêu vũ, diễn kịch…

Có tiết mục thể hiện trình độ chuyên nghiệp như biểu diễn đàn tính của Đàm Thu Trang, sinh viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Một số tiết mục đạt đến độ nhuần nhuyễn, ấn tượng như màn múa của Nguyễn Phạm Bích Trâm, Vũ Thị Hoàng My, Vũ Thị Bình Minh, nhảy hip hop của Phí Thị Thùy Linh hay hát mộc của Lê Nhã Uyên.

Người đẹp Bích Trâm trong điệu múa quạt. Ảnh: Hoàng Hà.

Bích Trâm chọn múa quạt trên nền nhạc bài “Nắng có còn xuân”, trong trang phục áo tứ thân duyên dáng. Đây là tiết mục cô tự biên đạo và tập luyện trong vòng một tuần tham gia chung kết Hoa hậu Việt Nam tại Tuần Châu. Sự giản dị, trong sáng của Bích Trâm đã vượt qua sự cầu kỳ, công phu của Hoàng My. Khi MC Thụy Vân xướng tên Bích Trâm, không ít người xôn xao tiếc cho Hoàng My, cô gái có điệu múa chim công đầy quyến rũ mang tên “Giấc mơ”, kể về một nàng công mong được hóa kiếp làm người. Hoàng My thể hiện rõ nét buồn bã, thất vọng ngay trên sân khấu.

Giải thích về kết quả này, Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng, đại diện Ban giám khảo, cho rằng: “Bích Trâm có sự biểu cảm duyên dáng trên nét mặt, vũ đạo nhuần nhuyễn và khớp nhạc hoàn chỉnh, động tác kết thúc cũng là lúc âm nhạc dừng lại, rất hài hòa. Tiết mục múa chim công của Hoàng My công phu, thẩm mỹ cao, tiếc rằng sự biểu cảm ở khuôn mặt chưa đạt”.

Có cùng sự nuối tiếc như Hoàng My là Bình Minh. Nhưng nỗi buồn của cô không nằm ở kết quả mà ở chính phần biểu diễn của mình. Người đẹp gốc Bình Định chuẩn bị bài múa kiếm kết hợp cả nét mạnh mẽ và mềm mại, dùng rất nhiều lực khi biểu diễn. Nhưng tối 8/8, cô bị đau dạ dày và ngộ độc thức ăn, phải nhờ tới hai bác sĩ khám chữa nên không đủ sức thể hiện hết nét tinh tế của từng đường võ.

Hoàng My với điệu múa chim công. Ảnh: Hoàng Hà.

Ngoài những tiết mục trên, khán giả cũng rất thích thú với điệu Rumba của Đào Thị Hân, múa dân tộc nhịp nhàng của Đỗ Thị Hương, ý tưởng thời trang độc đáo 3 trong 1, biến áo tắm thành áo dài và áo dạ hội của Đặng Thị Ngọc Hân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, người đẹp cao nhất trong số 37 thí sinh, Nguyễn Phước Hạnh (1,78 m) chưa trôi chảy trong phần thuyết trình. Lê Thu Huyền Trang biểu đạt chưa tốt cảm xúc trong vở kịch “Thức tỉnh”, diễn chưa ăn khớp với đạo cụ.

Giành giải cao nhất tại phần thi Tài năng nhưng Nguyễn Phạm Bích Trâm cho rằng, những người bạn cùng thi đấu với mình, ai cũng hát hay múa giỏi và thành công của cô phần nhiều ở sự may mắn. “Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Hôm nay là ngày may mắn nhất của em. Em cảm ơn gia đình, thầy cô, Ban giám khảo và những người đã ủng hộ cho em” - người đẹp Đồng Nai cười chia sẻ khi nước mắt vẫn đang tuôn rơi.

Nếu Người đẹp Biển Nguyễn Thị Loan có người chị họ đi theo ủng hộ và giúp đỡ thì Nguyễn Phạm Bích Trâm đến với cuộc thi chỉ một mình. Cô cho biết, nhiều lúc thấy các thí sinh khác có bạn bè, người thân cổ vũ, cô cảm thấy tủi thân muốn rơi nước mắt. Bích Trâm vốn không may mắn, cô mất mẹ từ năm 12 tuổi, ba bận rộn với công việc một chiến sĩ công an, em gái còn đang đi học nên không ai có thể ở bên cô trong hai tuần diễn ra chung kết. “Nhưng có lẽ chính đó lại là động lực buộc em phải phấn đấu nhiều hơn. Em luôn cảm thấy mẹ ở bên, phù hộ cho mình. Chiến thắng này là món quà em muốn gửi tới mẹ ở trên trời cao” - Bích Trâm tâm sự.

Bích Trâm rơi nước mắt khi giành giải Người đẹp Tài năng. Ảnh: Hoàng Hà.

Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, điều quan trọng nhất với cô gái 20 tuổi là được giao lưu học hỏi các bạn, khám phá văn hóa các vùng miền và tìm hiểu những điều hay trong cuộc sống. Cô không đặt nặng mục đích đạt vương miện và dù thành Hoa hậu hay không, Bích Trâm vẫn tiếp tục việc học của mình tại Đại học Lạc Hồng, Khoa Tài chính: “Hoài bão của em là trở thành doanh nhân thành đạt để có thể giúp đỡ nhiều hơn nữa những em nhỏ có chung hoàn cảnh mồ côi như mình. Hiện em đang là đại sứ nhân ái Hội chữ thập đỏ TP HCM”.

Cô gái cao 1,67 m, sở hữu thân hình nhỏ nhắn với số đo ba vòng 80-60-86 từng đoạt giải Bạc Ngôi sao Người mẫu TP HCM. Ngoài giờ học, Bích Trâm tranh thủ làm người mẫu.

Với giải thưởng Người đẹp Tài năng, Bích Trâm sẽ được Ban tổ chức trao phần thưởng trị giá 50 triệu đồng trong đêm chung kết. Tuy nhiên, giải thưởng này không được xem là chiếc vé cho cô vào vòng thi cuối. Ban tổ chức cho biết, năm nay việc lựa chọn thí sinh vào top 10 được Ban giám khảo đưa ra sau quá trình quan sát chấm điểm từ ngày đầu tiên đến trước đêm 14/8.