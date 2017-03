Bích Vân về nước làm album đầu tiên

Bích Vân vẫn còn là cái tên khá xa lạ với khán giả trong nước nhưng với khán giả hải ngoại cô là một trong những giọng hát được yêu thích nhất trong dòng nhạc thính phòng, bán cổ điển và nhạc trữ tình. Và đặc biệt hơn cả, Bích Vân là một trong những nghệ sĩ Việt Nam hiếm hoi thành công trên sân khấu nhạc kịch (gồm cả nhạc kịch hiện đại và cổ điển) tại Mỹ với các tác phẩm: The King and I, Miss Saigon, The Music Man, The Phantom of the Opera, Giulio Cesare…