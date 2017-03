Bieber - ca sĩ teen kiếm nhiều tiền nhất thế giới

Ca sỹ 16 tuổi Justin Bieber. (Nguồn: Getty Images)

Justin Bieber trở thành hiện tượng âm nhạc và bắt đầu nổi tiếng từ năm 2009 với album đầu tay "The One."



Mỗi show diễn của chàng ca sỹ gốc Canada thu về 300.000USD, đưa Justin vào hàng các sao trẻ được trả cátxê cao nhất thế giới.



So với Selena Gomez, nàng "công chúa" mới đang rất nổi tiếng của Disney, thì Justin Bieber kiếm được gấp... ba lần cho mỗi show diễn.



Hiện anh chàng còn thông báo sẽ thực hiện một ý tưởng khá là "teen," đó là tung ra một dòng các sản phẩm... búp bê dành cho các bạn gái./.