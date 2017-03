Biển người chen chúc xem đóng “King Kong 2” tại Ninh Bình

Du khách chen chúc lên đò tại bến đò Tràng An để được xem tận mắt đoàn làm phim. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Ngày 27/2, Đoàn làm phim "Kong: Skull Island" ghi những đúp hình đầu tiên tại tỉnh Ninh Bình. Theo kế hoạch, Đoàn sẽ chính thức bấm máy bộ phim vẫn được quen gọi là "King Kong 2" tại địa phương đến ngày 15-3.Đoàn sẽ ghi hình tại Quần thể danh thắng Tràng An tại xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư. Ngay tại Quần thể này Đoàn sẽ ghi hình tại nhiều điểm khác nhau. Hàng chục chiếc xe container chở thiết bị đã được tập kết trước đó, không khí chuẩn bị cho việc bấm máy được thực hiện hết sức khẩn trương, chuyên nghiệp. Thời tiết thuận lợi cho công việc của Đoàn làm phim.Tại cổng chính của phim trường có khoảng 20 xe ôtô các loại như xe tải chở thiết bị, xe cứu thương 115, xe chở nhân viên y tế, xe tuần tra của an ninh… Khoảng 8 giờ sáng, các diễn viên đến phim trường. Đạo diễn Jordan Vogt-Robert rất vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm với người hâm mộ... Từ nơi tập kết, Đoàn đi xuồng máy vào khu vực Hành cung Ngũ Lân, sau đó tiếp tục tăng bo bằng thuyền nhỏ qua hang Đại để vào khu vực quay phim bên trong.Theo chân đoàn phim vào khu vực phía trong, nơi chuẩn bị cho những thước phim đầu tiên tại đây, chúng tôi cảm nhận được không khí lao động hết sức chuyên nghiệp. Mặc dù được tăng bo bằng nhiều loại phương tiện thủy khác nhau như ca nô, thuyền máy, thuyền nhỏ chèo bằng tay nhưng hàng tấn thiết bị được chuyển vào khu vực này hết sức nhịp nhàng.Tại khu vực phía trong, Đoàn làm phim và các thiết bị được tập kết tại một địa điểm được xây dựng bằng những loại vật liệu cơ động, nhưng chắc chắn giữa bốn bề và nước và núi. Phóng tầm mắt ra xa tầm gần 1km, trên một dải đất rộng bằng phẳng, cỏ cây nhấp nhô, nơi sẽ quay những cảnh quay đầu tiên, chúng tôi chỉ thấy được những bóng người lố nhố, đi lại như đang tập cho cảnh quay được bấm máy vào lúc 10 giờ sáng.Việc Đoàn làm phim của Hollywood chọn Ninh Bình là một trong những nơi ghi hình của bộ phim "bom tấn" là sự kiện văn hóa quan trọng đối với địa phương. Theo kế hoạch, Đoàn làm phim Kong: Skull Island sẽ ghi hình tại các địa danh: Quần thể danh thắng Tràng An (tại xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư), Khu du lịch sinh thái Vân Long (huyện Gia Viễn) và Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư) của tỉnh Ninh Bình.Sau khi ghi hình tại Quần thể danh thắng Tràng An, Đoàn phim sẽ ghi hình tại Khu du lịch sinh thái Vân Long, được coi là khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất đồng bằng Bắc bộ và Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư vào ngày 15/3. Sau đó, Đoàn phim sẽ rời Ninh Bình để ghi hình tại Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).