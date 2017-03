"Biệt động Sài Gòn" trở lại

Với tên gọi "Những đứa con của chiến sĩ biệt động Sài Gòn", bộ phim bao gồm hơn 100 tập, kịch bản của Đại tá, nhà văn Nguyễn Xuân Hải, Ban Văn nghệ Báo CAND, Hãng phim CAND phối hợp với Công ty cổ phần Phim Long Vân sản xuất. Dự kiến, bộ phim sẽ khởi quay vào tháng 4, phát sóng vào cuối năm 2010.

Phát biểu tại buổi ra mắt đoàn làm phim, Thiếu tướng, nhà văn Hữu Ước cho biết: 2010 là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước. Bộ phim "Những đứa con của chiến sĩ biệt động Sài Gòn" sẽ là món quà nhiều ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập lực lượng Công an nhân dân, 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Vì vậy, việc hỗ trợ đạo diễn Long Vân làm phim cũng là việc chung. Hơn nữa, "Những đứa con của chiến sĩ biệt động Sài Gòn" có kịch bản rất tốt do người viết có rất nhiều kinh nghiệm về ngành Công an nên sẽ hứa hẹn là một bộ phim nhiều tập hay. Trước mắt sẽ quay phần 1 gồm 36 tập với tựa đề "Đợi đến ngày cưới" nhưng bộ phim có thể phát triển thành hàng trăm tập…

Được biết, cùng với Vân Anh, xuất hiện trong "Những đứa con của chiến sĩ biệt động Sài Gòn" sẽ còn có 24 diễn viên khác. Phần lớn là các gương mặt đều còn mới mẻ với làng giải trí, do chính đạo diễn tìm kiếm. Trong đó, ứng cử viên cho nhân vật nam chính trong phim là một diễn viên trẻ, đạo diễn Long Vân tình cờ xem anh diễn xuất trên tivi trước đây không lâu và đã kỳ công cho người tìm kiếm. Riêng những khán giả yêu thích phim "Biệt động Sài Gòn" có thể gặp lại một số gương mặt quen thuộc như diễn viên Hai Nhất, Quang Thái, Hà Xuyên…

Nếu "Biệt động Sài Gòn" được ví như bản tình ca đẹp trong một thời lửa đạn của những người chiến sĩ biệt động nói riêng, Công an nói chung thì "Những đứa con của chiến sĩ biệt động Sài Gòn" sẽ đánh thức niềm tự hào, sự tri ân của thế hệ hôm nay với các bậc cha anh đã đổ công sức, không ngại hy sinh để giành độc lập cho Tổ quốc - đạo diễn Long Vân cho biết thêm.

Theo đó, tất cả các nhân vật chủ chốt trong phim đều là con, cháu của các chiến sĩ biệt động năm xưa. Sinh ra trong thời bình, được học tập đàng hoàng, thông thạo nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một điểm: họ là những người con đang giữ trọng trách bảo vệ cuộc sống bình yên cho thành phố mang tên Bác.

Tác giả kịch bản, nhà văn Nguyễn Xuân Hải cũng hy vọng, với những nhân vật điển hình trong các hoàn cảnh điển hình của bộ phim "Những đứa con của chiến sĩ biệt động Sài Gòn", người xem sẽ có cái nhìn chân thật hơn về bản chất người chiến sĩ Công an, sẽ hiểu và thông cảm nhiều hơn với những trách nhiệm nặng nề của các anh với xã hội trong cuộc sống hôm nay…

Theo Ngọc Nguyễn (CAND)