Phim là những câu chuyện nhỏ về những tình huống, lý do đưa đến việc người tiêu dùng sử dụng các thức uống có cồn. Cuối mỗi tập phim sẽ là những lời khuyên về việc khi nào không nên lái xe nhằm để bảo vệ chính bản thân họ, cũng như bảo vệ cho những người xung quanh. Phim có lồng ghép vào các yếu tố hài hước nhưng vẫn mang tính giáo dục cao nhằm thu hút sự quan tâm của người xem, từng bước thay đổi hành vi theo đúng thông điệp “Biết khi nào không nên lái xe”. Chương trình đã chiếu từ ngày 2/5/2009 và tiếp tục được quay dựng, phát sóng cho đến năm 2010.

Ông Thân Văn Thanh, Chánh Văn phòng UBATGTQG, nhận định: “Biết khi nào không nên lái xe” là một chương trình truyền thông nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông do một Cty bia tài trợ lần đầu tiên tại Việt Nam, có quy mô lớn trên toàn quốc, cung cấp thông tin bổ ích liên quan tới việc uống có trách nhiệm và an toàn giao thông. Chúng tôi hy vọng rằng chương trình sẽ giúp nâng cao đáng kể ý thức của cộng đồng về việc uống có trách nhiệm, biết khi nào không nên lái xe và lái xe an toàn.”

Các tập phim hài hước vui nhộn, nhưng vẫn mang các thông điệp cụ thể trong chương trình truyền hình này cũng được góp mặt trong website uongcotrachnhiem.com.vn.