Biểu diễn quân nhạc mừng Quốc khánh Hoa Kỳ

Hôm qua (5-7), ban nhạc Tropic Lighting đã có những buổi diễn tại Hội Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP.HCM và Trung tâm Hoa Kỳ. Ngoài phần biểu diễn quốc ca Hoa Kỳ với tác phẩm: Stars and Stripes, ban nhạc còn biểu diễn các ca khúc American Patrol, I found a new baby, But beautiful… và phần giao lưu với khán giả Việt Nam bằng những ca khúc Việt: Em đi chùa Hương, Mưa trên phố Huế và Áo bà ba. Ban nhạc Tropic Lighting biểu diễn tại Trung tâm Hoa Kỳ vào chiều 5-7. Ảnh: ĐẠI NGHĨA

Tối nay (6-7), Tropic Lighting sẽ biểu diễn trong lễ kỷ niệm 236 năm ngày Quốc khánh của Hoa Kỳ do Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM tổ chức ở White Palace.

Q.TRANG