Billboard : Adele - nghệ sĩ của năm 2012

Adele nhận 6 giải Grammy hồi tháng 2-2012 - Ảnh: WireImage

Adele cũng là ca sĩ đầu tiên nhận được 2 giải thưởng trong vòng 2 năm liên tiếp. Giải thưởng này ghi nhận thành quả lao động nghệ thuật của cô trong vòng hai năm qua với 6 giải Grammy và thống trị nhiều bảng xếp hạng âm nhạc ở Mỹ. Album thứ 2 của cô - mang tên 21 - đã thẳng tiến lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng âm nhạc khi phát hành hồi tháng 3-2011 và mãi đến tháng 9 năm nay mới rời khỏi top 10. Trong suốt thời gian trên album này đã có 24 tuần đứng ở vị trí đầu trong bảng xếp hạng.

Trong khi đó ngôi sao hip hop người Canada Drake nhận giải nam nghệ sĩ của năm. Giải thưởng nghệ sĩ mới thuộc về các cựu thí sinh của cuộc thi X Factor, nhóm 5 chàng trai One Direction. Nhóm nhạc người Anh này đã có một năm hoạt động thành công ở thị trường Mỹ và giành được nhiều giải thưởng như giải MTV Video Music, giải bình chọn của khán giả nhí ở Anh...

Ở hạng mục ca khúc, Somebody that I used to know của Gotye giành được vị trí số 1. Các vị trí lần lượt tiếp theo là Call me maybe của Carly Rae và We are young của nhóm Fun...

Theo N.X. (BBC News, TTO)