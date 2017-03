Billie Piper: “Gái gọi” đắt giá nhất hành tinh

Năm 2003, nước Anh sôi lên vì những dòng nhật ký cá nhân trên mạng của Belle de Jour, một người tự nhận là "gái gọi ở London". Chỉ bằng những đoạn nhật ký hài hước kể chuyện khách làng chơi, cô đã tạo nên một làn sóng độc giả truy cập blog của mình. Tác phẩm The Secret Diary Of A Call Girl đã được kênh ITV2 chuyển thể thành phim truyền hình từ năm 2007 và đã thu hút hàng triệu người xem.

Billie Piper trong vai Belle de Jour

Vẻ đẹp nóng bỏng của "gái gọi" Billie Piper

Với thành công của 3 phần đầu, ITV2 tiếp tục cho xây dựng phần 4 về bộ phim này và ngôi sao được chọn để vào vai Belle de Jour vẫn là giai nhân Billie Piper. Nữ diễn viên 27 tuổi sẽ nhận được số tiền thù lao 400.000 bảng Anh cho phần 4 của The Secret Diary Of A Call Girl. Dự kiến bộ phim sẽ ra mắt vào tháng 1 năm 2011.

Billie Pipper được xem là một trong những ngôi sao tuổi teen nổi tiếng và thành đạt nhất Anh quốc những năm trước đây. Billie bắt đầu sự nghiệp ca hát khi mới 15 tuổi và nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả với những ca khúc như: Because We Want To, Girlfriend và Honey to the B... Năm 2003, cô chuyển sang diễn xuất và cũng đã rất thành công với vai Rose Tyler trong Doctor Who. Billie kết hôn với nam diễn viên Laurence Fox (con trai của James Fox) vào tháng 12/2007 và sinh con một năm sau đó.

Theo T.P (VTC News/DM)