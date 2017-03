Bình an, ông già Nam bộ ơi!

9 giờ sáng 14-8, linh cữu nhà văn Sơn Nam được đưa đến nhà tang lễ TP. Người đến viếng ông ngoài lãnh đạo thành phố, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang thì đa phần là những người làm nghệ thuật, giới văn nghệ sĩ và bạn đọc mến mộ.

Bác Nguyễn Văn Tín dắt đứa cháu ngoại từ Châu Đốc đến viếng từ sáng sớm. Bác cho biết: “Cách đây gần 10 năm, tôi chỉ được một lần gặp trực tiếp anh Sơn Nam trong lần đi công tác và ghé câu lạc bộ đờn ca tài tử thị xã Châu Đốc. Sáng cầm tờ báo đọc mới hay anh Sơn Nam mất. Không ngờ lần gặp thứ hai này là lần tiễn đưa một cây đại thụ văn học vùng sông nước Nam bộ”.

Chú Sáu Quang nhà ở đường Nguyễn Văn Nghi, phường 7, Gò Vấp xúc động: “Cách đây ba năm, lúc ông chưa bị tai nạn giao thông phải nằm một chỗ, sáng nào ông cũng đến đây uống cà phê cóc rồi qua nhà truyền thống làm việc. Ông sống giản dị, túng thiếu nhưng giàu lòng nhân ái. Mỗi lần đi dự tiệc, ông hay mang thức ăn ngon từ nhà hàng về cho bọn trẻ con nhà nghèo. Ông sống không biết phung phí. Có lần một người bạn tôi đề nghị tặng ông đôi dép da mới thay cho đôi dép cũ đứt quai, ông bảo sẽ nhận và mang nó khi đôi dép cũ không còn xài được nữa”.

Sau khi thắp nhang cho nhà văn, nghệ sĩ Mạc Can không cầm được nước mắt. Ông tâm sự: “Sách ổng viết tui có đủ cả, chỉ thiếu mỗi cuốn Chim quyên xuống đất. Có lần tui đến chở ổng trên chiếc xe cà tàng đi tìm cuốn đó, đi vòng vòng mấy nơi mới có. Ổng tặng tui một cuốn, ghi: “Tặng thằng Mạc Can cuốn sách này”. Tui nói sợ cuốn sách dễ bị thất lạc khi bạn bè mượn. Ông cười khà khà rồi viết vào một cuốn khác: “Tặng thằng Mạc Can để khi mất cuốn kia còn cuốn nọ”. Tui thích cái tính bình dị, chân thành, có sao nói vậy và cả cách viết gần gũi của ông”.

Đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Lê Cung Bắc cũng kịp đến thắp cho ông nén nhang. Trong phim Người đẹp Tây đô và một số bộ phim khác nói về văn hóa Nam bộ, ông đều mời nhà văn Sơn Nam làm cố vấn. “Ông già giản dị và chân thật lắm. Có những cảnh cúng bái, lễ nghĩa của miền Tây xưa, ông góp ý sao cho đừng hiện đại quá hoặc cứng nhắc quá. Đi làm phim cùng ông già mới thấy có những kiến thức về Nam bộ chỉ có ổng mới biết, mới lý giải được. Những bộ phim có chủ đề về Nam bộ sau này, tôi sẽ khá vất vả khi đi tìm người cố vấn”.

Đến viếng ông còn có những người chưa bao giờ gặp mặt nhưng họ mến mộ ông, trong đó có giáo sư Tương Lai. “Tôi là người Bắc, chỉ biết ông nhiều qua các tác phẩm của ông và qua mấy mẩu chuyện từ bạn bè kể lại. Ông có chất liệu sống cực kỳ phong phú của một người từng trải và sống hết mình với đất phương Nam. Một nhà văn, nhà khoa học sống được lâu trong lòng bạn đọc như vậy là bất tử”.

Đó là những tâm sự của người đi viếng mà khi chúng tôi hỏi đến họ mới bộc bạch chút ít. Họ không cần nói nhiều, viết nhiều về ông bởi những mẩu chuyện về đóng góp của ông già Nam bộ lúc này là quá thừa.

Trưa, bên gốc cây khế dưới sân nhà tang lễ, một vài thanh niên đứng từ xa nhìn về hướng đặt linh cữu chứ không vào đăng ký tên để thắp nhang theo nghi lễ bình thường mà nhiều người vẫn làm. Họ chắp tay cầu nguyện cho ông rồi đi. Họ muốn đến với ông một cách chân thành, bình dị như chính đời sống của ông vậy...