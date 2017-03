Bình luận như bão trên facebook của Uyên Linh Idol

Uyên Linh trong đêm chung kết Idol (Nguồn: facebook của Uyên Linh)

Một ngày có thêm 10.000 người hâm mộ



Từ 11 giờ đêm 19/12 đến sáng hôm sau số khán giả thích cô đã lên trên 5.000 lượt bình chọn. Gần đây, dường như mỗi ngày, Uyên Linh chỉ có thời gian lên Facebook một lần. Và chỉ sau một ngày đã tăng tới 10.000 người thích cô ca sĩ này.



Cũng trên trang cá nhân của Uyên Linh, bạn Ngô Xuân Trung bình luận: “Uyên Linh đã làm được rất nhiều điều! Nhưng cái tôi thấy quý nhất đó là sự đam mê và cảm xúc thật sự khi bạn thể hiện trên sân khấu! Nó làm tôi cảm thấy xúc động và thấy như mình cũng phải đam mê công việc của mình như khi bạn hát vậy! Nếu làm được như vậy, chắc ai cũng sẽ thành công và được nhiều người yêu mến như Uyên Linh!"



Và một... điều quan trọng nữa là Uyên Linh với sự đam mê của mình, bạn đang mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người!



Biệt danh "DiHoHa" viết: “Thích nghe em hát quá đi, cả nhà chị mấy hôm nay đang phát điên lên vì em!" Còn Trương Phi Vũ bộc lộ: “Không biết Uyên Linh có đọc những dòng này không, mình chỉ muốn đóng góp một ý kiến thế này: Giọng hát và đôi mắt của Uyên Linh rất cuốn mọi người, và mình nghĩ sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều nếu bàn tay của Uyên Linh cũng thể hiện được như vậy. Đêm trao giải sẽ là của bạn!"



Đặc biệt khi mọi người ủng hộ Uyên Linh trong sáng thì cũng có những người quá khích lại có biểu hiện “cạnh tranh” cho thần tượng của mình không lành mạnh. Jessica Nguyen đã ra cảnh báo: "Đề nghị mọi người không sang Facebook của Văn Mai Hương đấu khẩu. Vì ai cũng có thần tượng của riêng mình, mình thích người này nhưng họ thích người khác thì đấy là quyền của họ."



Khán giả đang đứng giữa sự lựa chọn khó. Uyên Linh đã chín. Mai Hương thì có tất cả để trở thành thần tượng của giới trẻ và tỏa sáng vào ngày mai. Nhiều khán giả có chung ý kiến: Bất cứ ai trong hai cô gái Idol 2010 đăng quang thì đều rất xứng đáng nhưng tiếc cho người kia.



Uyên Linh thân thiện “Cảm ơn tình yêu”



Trên trang Facebook của mình Uyên Linh tỏ ra rất thân thiện, cô gọi người ủng hộ mình là “cả nhà”. Cho dù “nhà ấy” đã là gần 66.000 lượt người vào bình luận và ủng hộ.



Chớm vào ngày 20/12 cô viết: “Bữa nay không tám được nhiều nha, cả ngày nhiều việc quá, lại đang ho nữa. Hồi tối mới đi uống càphê với một vài người bạn, được tặng một bó hoa tuyệt đẹp, lên up 3 bài mp3 lên để mọi người nghe ngủ cho ngon. Thôi Linh cũng ngủ đây, mai phải dọn nhà rồi. Chúc cả nhà ngủ ngon. Love you my friends."



Ngày 19/12 Uyên Linh đã nhắn gửi: “Cảm ơn cả nhà đã cũng Linh đi qua một chặng đường dài. Có thể chúng ta sẽ không được gặp nhau hàng tuần trên T.V nữa, nhưng Linh hứa sẽ cố gắng giữ vững sợi dây bền chặt giữa Linh và các bạn. Khoảnh khắc Linh nhìn xuống và thấy các bạn, những người bạn thân thương, vỗ tay và đung đưa theo Linh, là khoảnh khắc đáng giá hơn bất cứ giây phút đăng quang nào. Cảm ơn bè bạn, cảm ơn tình yêu.”



Trước đó trong phần Ghi nhớ cô từng tâm sự: “Thế là thức trắng đấy. Mặc dù rất mệt nhưng đầu óc hoàn toàn tỉnh táo không một giây phút nào khép mắt lại được. Mặc dù thật lòng không muốn nói bất cứ một điều gì - ít nhất là vào lúc này - nhưng lại thấy không thể im lặng trước hơn 9.000 người trên này.” (Khi đó mới là con số 9.000)



Uyên Linh từng bộc bạch: “Với tôi, hát ở sân khấu nào không quan trọng bằng việc mỗi nơi tôi đến, mỗi lần tôi hát, người nghe đón nhận và hoan nghênh tôi. Và…với tôi, tình yêu thủy chung và lâu dài-có thể không thành lời- quan trọng hơn thứ tình cảm bị lung lay bởi 'lời ong tiếng ve'...”



Trong lúc vui cô viết: "Một ngày mới nắng lên, em hân hoan chờ đón". “Linh tri ơn tình cảm mà cả nhà dành cho Linh! love.” Nhưng cũng có “Những Lời Buồn” với: Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, lâu lắm rồi mới nghe tiếng chuông nhà thờ đổ 15 phút/lần. Trộn tiếng gà gáy. Đêm qua về mệt, lăn ra ngủ, tự nhiên khát nước kinh khủng, thế là tỉnh, giờ ngồi đây viết những lời buồn.



"Xem lại phần thi đêm qua, sao mình run thế nhỉ? vừa vào đầu đã phô. còn đoạn out thì note cao nhất bị oét. và vô số chữ chưa hát hết, vội, dứt sớm... thấy mình hơi tệ, lẽ ra mình nên bình tĩnh hơn chút," - Uyên Linh viết động viên mình và chia sẻ với mọi người.



Cô ca sĩ Idol thành công này đã trò chuyện thêm: "Cảm ơn mọi người đã góp ý nhiệt tình cho mình. Công nhận phần make up và tóc hơi shock, nhưng mình thấy vẫn ổn trong một giới hạn nào đấy… Mình đã xác định, đến nơi đây với mục đích duy nhất là chia sẻ đam mê và lòng mến mộ đối với âm nhạc. mình nghĩ đơn giản lắm: format của Idol toàn cầu nói chung, hay ekip của Vietnam Idol nói riêng thực sự chuyên nghiệp."



Và khi có những tấm ảnh ghi “khoảnh khắc xấu,” Uyên Linh viết: “Cám ơn lắm lắm những tấm ảnh mang tính chất kiểu này: Rút kinh nghiệm nhé. lo hát nhưng đừng có sa đà quá, xấu khiếp hồn như này ai yếu bóng vía chắc khóc ngất.”



Rồi cô tự an ủi: “Mình xấu mà người ta vẫn yêu mình, đó mới là niềm hạnh phúc lớn lao. Còn mình đẹp và lắm người yêu thì chuyện quá bình thường không phải nói nữa. Mình chưa bao giờ đẹp, hơn ai hết mình nhận thức rõ điều đó. mình sẽ cố gắng vớt vát bằng cái khác vậy.”



Và như chúng ta thấy, cô gái tự nhận "mình chưa bao giờ đẹp" đã “vớt vát” bằng giọng hát và sự nỗ lực đáng quý!







Theo Nguyễn Anh (Vietnam+)