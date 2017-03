Bình Minh làm MC cho The Winner Is…

The Winner Is… là chương trình truyền hình có phiên bản quốc tế do Talpa International, nhà cung cấp bản quyền các chương trình như The Voice, Deal or No Deal… cung cấp. Chương trình là sân chơi ca hát dành cho mọi đối tượng với hình thức trình diễn đơn ca và nhóm ca. The Winner Is... sẽ ra mắt khán giả truyền hình vào lúc 21 giờ thứ Bảy hằng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 25-5 với 12 số phát sóng.

NT