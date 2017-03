Bình Minh, Tuấn Tú làm MC LHP quốc tế

Chiều 24/11, buổi họp báo khai mạc LHP quốc tế Hà Nội lần thứ hai diễn ra với sự góp mặt của giới truyền thông và nhiều khách mời nước ngoài. Trong buổi họp, nghệ sĩ Lê Quý Dương, đạo diễn sự kiện thảm đỏ, lễ khai mạc và bế mạc công bố hai MC chính sẽ dẫn dắt chương trình là Bình Minh và Hải Vân – chuyên viên của Cục hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch). Rút kinh nghiệm từ sự cố dịch thuật của Lại Văn Sâm hai năm trước, lần này BTC quyết định chọn một người thông thạo tiếng Anh mà không trong giới showbiz.







Bình Minh đảm nhiệm phần dẫn tiếng Việt còn Tuấn Tú khuấy động thảm đỏ.

Bà Ngô Phương Lan (giữa) trả lời phỏng vấn báo giới trong buổi họp báo khai mạc LHP quốc tế Hà Nội lần thứ hai chiều 24/11.

Một số bộ phim đặc sắc của nước ngoài sẽ chiếu trong khuôn khổ LHP.

Theo Nguyên Minh (VNE)



Đạo diễn Lê Quý Dương cũng cho biết 2 MC khuấy động sự kiện thảm đỏ là Tuấn Tú và Hoa hậu Thân thiện Dương Thùy Linh. Lần này, cả lễ khai mạc và lễ bế mạc đều diễn ra ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Chủ đề của LHP quốc tế Hà Nội lần thứ hai là Điện ảnh châu Á, Thái Bình Dương – thống nhất và phát triển.BTC cho biết LHP đã thu hút hơn 200 bộ phim đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi tới tham dự. Trong số đó có 117 phim được trình chiếu. Ở hạng mục Tranh giải có 14 phim truyện dài, 13 phim ngắn, 5 phim tài liệu và 5 phim hoạt hình. Thiên mệnh anh hùng (đạo diễn Victor Vũ) và Đam mê (đạo diễn Phi Tiến Sơn) là hai đại diện của nước chủ nhà sẽ tranh tài cùng 12 phim đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trong châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc…79 bộ phim nước ngoài và Việt Nam được trình chiếu tại LHP lần này có nhiều tác phẩm đặc sắc như We Need to Talk About Kevin (Anh), Amour (Pháp – Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2012), A Separation (Iran – Phim nước ngoài hay nhất tại Oscar 2012), The Iron Lady (Anh), Footnote (Iran), Fly Me to The Moon (Pháp), Silenced (Hàn Quốc) hay Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (Thái Lan – Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2010).Khán giả cũng có dịp được thưởng thức lại nhiều bộ phim điện ảnh kinh điển một thời của Việt Nam như Ai xuôi vạn lý, Hà Nội mùa đông năm 46, Em bé Hà Nội, Đời cát, Vị đắng tình yêu, Chiếc chìa khóa vàng cho tới những phim gần đây như Dành cho tháng Sáu, Scandal, Touch, Saigon Yo, Lời nguyền huyết ngải…Bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục điện ảnh và đại diện cho BTC, cho biết các bộ phim ngắn, phim tài liệu, hoạt hình và phim Việt Nam chiếu ở LHP lần này sẽ hoàn toàn miễn phí cho khán giả. Những bộ phim truyện dài của nước ngoài thì sẽ có giá vé bằng 50% giá vé xem phim 2D thông thường ở các rạp. Bà Phương Lan cũng chưa tiết lộ danh sách những ngôi sao nước ngoài tới Hà Nội tham dự LHP lần này vì muốn tạo sự bất ngờ trên thảm đỏ.Trưởng BGK phim truyện điện ảnh năm nay là đạo diễn người Đức – Jan Schuette. Ông từng là thành viên BGK LHP quốc tế Cannes (Pháp) vào năm 2002. Ngoài Jan Schuette, BGK phim truyện của LHP quốc tế Hà Nội lần thứ hai còn có Cliff Curtis – diễn viên người New Zealand, Garin Nugroho – đạo diễn người Indonesia, Taraneh Alidoosti – diễn viên người Iran và NSND Như Quỳnh của Việt Nam.Ông Jan Schuette, đại diện BGK, cho biết: “Tôi rất ủng hộ việc tổ chức LHP quốc tế tại Hà Nội. Đây là một cơ hội rất tốt để khán giả nơi đây có thể xem và tiếp cận nhiều tác phẩm điện ảnh đặc sắc trên thế giới mà hiếm khi những người mê điện ảnh có thể xem được ở rạp Việt Nam. Tôi rất vinh dự khi là thành viên trong BGK và chúng tôi sẽ cố gắng làm việc hết mình để đưa ra những quyết định tốt nhất”.8 cụm rạp tại Hà Nội sẽ chiếu 117 bộ phim của LHP quốc tế Hà Nội lần thứ hai là Megastar Vincom, Megastar Mipec Tower, Lotte Keangnam, rạp Tháng Tám, rạp Kim Đồng, rạp Ngọc Khánh, rạp Đại Đồng (Hà Đông) và Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.Trong khuôn khổ LHP, BTC cũng tổ chức hai cuộc hội thảo với các chủ đề là Điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới và Xu hướng phát triển điện ảnh trong thời kỳ công nghệ số. Ngoài ra, các khách mời quốc tế sẽ có dịp thăm quan Vịnh Hạ Long vào ngày 27/11.Một nét mới của LHP quốc tế Hà Nội lần thứ hai là Trại sáng tác trẻ lần đầu tiên được tổ chức. Bà Hà Thục Vân, đại diện cho đơn vị phụ trách Trại sáng tác, tiết lộ đã có 200 hồ sơ gửi đến. 30 hồ sơ được chọn trong đó có 24 nhà làm phim đến từ Việt Nam và 6 nhà làm phim nước ngoài.Đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Tuấn (phim Dành cho tháng Sáu), đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp (phim Bộ tứ 10A8) hay đạo diễn Nguyễn Thanh Bình (người đầu tiên giành giải Đạo diễn xuất sắc của Làm phim 48h tại Việt Nam) cũng là những học viên của Trại sáng tác lần này. Họ sẽ có cơ hội được trao đổi kinh nghiệm và học hỏi thêm từ nhiều chuyên gia đến từ Hollywood.LHP quốc tế Hà Nội lần thứ hai được tổ chức tại thủ đô từ ngày 25 đến 29/11. Đêm khai mạc diễn ra vào tối 25/11 ở Cung Văn Hóa Hữu nghị Việt Xô.