Bình Thuận: Cất kho 1.500 bản sách: Lãng phí hàng trăm triệu đồng

Nguyên nhân sự việc là do người giới thiệu tập sách và đứng tên chịu trách nhiệm xuất bản là một lãnh đạo thị xã La Gi trong khi nhiều ý kiến cho rằng đây là công trình tập thể. Vì thế, mọi người yêu cầu phải sửa lại phần này trước khi phát hành.

Công trình trên do Thị ủy La Gi chủ trì biên soạn. Sách đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duyệt và Sở Thông tin - Truyền thông Bình Thuận cấp giấy phép xuất bản từ tháng 12-2008. Ngoài chi phí thu thập tư liệu, thuê người biên soạn... hàng trăm triệu đồng, khoản tiền in 1.500 bản sách lên đến gần 65 triệu đồng. Được biết số sách trên sẽ được in lại trong thời gian tới.

Đặc biệt, sự lãng phí này còn dẫn đến một số hệ lụy. Chẳng hạn, việc không nộp lưu chiểu trong vòng 10 ngày kể từ ngày in sách đã vi phạm Luật Xuất bản.