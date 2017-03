Bộ Công an kết luận về chuyện "lùm xùm" HH quý bà

Tổng cục An ninh III (Bộ Công an) vừa có công văn số 191/A2 (A202) do Trung tướng Vũ Hải Triều ký gửi Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trả lời về những kiện cáo, khiếu nại xung quanh cuộc thi Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009.

Thí sinh Phạm Hồng Thắm trong cuộc thi Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt VN 2009. Riêng danh hiệu "Quý bà thân thiện" của thí sinh Phạm Hồng Thắm, ông Nguyễn Văn Khánh (Chủ tịch Hội đồng giám khảo chung kết cuộc thi) khẳng định đó là kết quả dựa trên cơ sở người có số phiếu cao nhất do các thí sinh bình chọn. Về việc này thí sinh Doãn Thị Phương thừa nhận mình sai do thiếu thông tin và nhận xét theo chủ quan cá nhân. Ông Nguyễn Văn Khánh (Chủ tịch Hội đồng giám khảo chung kết cuộc thi) và bà Thẩm Hoàng Điệp (Phó Chủ tịch Hội đồng giám khảo chung kết cuộc thi) cũng khẳng định tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi đều làm biên bản cam kết và ký nhận không giải phẫu thẩm mỹ. Ai vi phạm phải chịu trách nhiệm về lời cam kết của mình trước pháp luật. Trường hợp của thí sinh Trương Thị Tuyết Nga, ngoài việc đã có văn bản cam kết còn được bà Thẩm Hoàng Điệp kiểm tra và kết luận không sửa mũi. Theo quy chế cuộc thi, ban tổ chức và ban giám khảo làm việc độc lập. Ban tổ chức có quyền gặp gỡ, động viên, hỗ trợ và giúp đỡ các thí sinh. Riêng ban giám khảo không có quyền gặp gỡ thí sinh dưới bất kỳ hình thức nào. Do vậy, việc bà Đoàn Thị Kim Hồng - Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi gặp gỡ thí sinh trước đêm chung kết là bình thường, không có gì sai, không vi phạm quy chế. Thu Hà - Á hậu 1 Hoa hậu quý bà Việt Nam 2009. Ông Nguyễn Văn Khánh (Chủ tịch Hội đồng giám khảo chung kết cuộc thi) khẳng định tất cả các danh hiệu và giải thưởng của 20 thí sinh trong đêm chung kết là kết quả cuối cùng căn cứ trên tổng số điểm trung bình của các phần thi được lấy từ cao xuống thấp. Ban giám khảo hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả này mà không hề bị phụ thuộc hoặc áp lực của Ban tổ chức. Thí sinh Nguyễn Thu Hà có số điểm cao nên đạt giải Á hậu là đúng. Phần thi tài năng gồm hai phần đồng đội (chạy bộ, leo núi, yoga, thiền, bóng chuyền...) và cá nhân (hát, múa, đàn, thuyết trình, nấu ăn, cắm hoa...), ban giám khảo căn cứ vào điểm trung bình cộng của các môn và chọn ra thí sinh có số điểm cao nhất và Mạc Thị Thuý Nga đáp ứng tiêu chí này nên nhận danh hiệu "Quý bà có năng khiếu thể thao tốt nhất". Việc nhắn tin xúc phạm, đe doạ và vu khống đến bà Đoàn Thị Kim Hồng, thí sinh Doãn Thị Phương đã ký biên bản thừa nhận có gửi 2 tin nhắn vào ngày 28/9/2009 từ số máy di động của mình đến số máy của bà Đoàn Thị Kim Hồng. Theo Sơn Hà (VNN)