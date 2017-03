Bộ không hề thiên vị Nhà hát Tuổi Trẻ” – ông Lê Ngọc Cường - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn khẳng định.

Dự án dàn dựng “100 kiệt tác sân khấu thế giới” vừa có quyết định giao cho Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng và thực hiện được vài ngày đã làm xôn xao dư luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Chúng tôi đã mang những vấn đề còn khúc mắc đặt lên bàn của ông Lê Ngọc Cường, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, đơn vị được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch giao cho phụ trách dự án này. Ông đã giải đáp thẳng thắn tất cả những vấn đề gây nhiều tranh cãi xung quanh dự án này trong thời gian qua.

PV: Vừa qua, Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã trao quyết định cho Nhà hát Tuổi Trẻ dàn dựng và biểu diễn “100 kiệt tác sân khấu thế giới”. Dư luận cho rằng, một dự án quy mô lớn như vậy mà chỉ giao cho một Nhà hát thì hơi quá sức, thưa ông?

+ Trước hết tôi khẳng định rằng: Bộ không hề giao cho một mình Nhà hát Tuổi Trẻ mà trong quyết định có nêu rõ: Bộ rất ủng hộ đề xuất của lãnh đạo Nhà hát Tuổi Trẻ và đơn vị này có nhiệm vụ phối hợp với các Nhà hát khác để thực hiện dự án.

Mặt khác Bộ cũng không yêu cầu các Nhà hát phải dàn dựng hết 100 tác phẩm này từ nay đến năm 2020 mà chỉ nói rằng các Nhà hát sẽ lần lượt giới thiệu các tác phẩm kinh điển. Còn mốc năm 2020 là do kế hoạch của Nhà hát Tuổi Trẻ đề ra (cũng giống như việc các đơn vị đề ra kế hoạch 5 năm, 10 năm), nếu đến năm 2020 chưa dựng xong sẽ tiếp tục thực hiện vào những năm tiếp theo.

PV: Nhưng việc Bộ trao quyết định cho Nhà hát Tuổi Trẻ thực hiện dự án 100 kiệt tác đã có rất nhiều ý kiến cho rằng: Hình như Bộ đã “thiên vị” đơn vị nghệ thuật này và tỏ ra không tin tưởng những đơn vị khác?

+ Trước hết phải hiểu chính xác rằng: Nguyện vọng dàn dựng và biểu diễn 100 tác phẩm này là do Nhà hát Tuổi Trẻ chủ động đề xuất với Bộ. Hơn nữa Bộ cũng không thể giao nhiệm vụ này một cách chung chung mà phải giao cụ thể cho một đơn vị để họ có trách nhiệm thực hiện tốt.

Bộ không hề thiên vị với Nhà hát Tuổi trẻ, nếu không muốn nói rằng so với các đơn vị khác, Nhà hát Tuổi Trẻ được cấp kinh phí ít hơn vì bản thân họ cùng lúc nuôi 3 đoàn: đoàn ca múa nhạc, đoàn kịch nói, đoàn kịch hình thể (trong khi nhiều đơn vị chỉ có 2 đoàn).

Họ vẫn phục vụ cho cả thiếu nhi, thanh niên và người lớn, vừa diễn vở truyền thống, vừa diễn vở kinh điển, vừa diễn hài để hút khách, như vậy kinh phí chia ra họ còn được cấp ít hơn, nhưng tại sao số đêm diễn của họ vẫn cao nhất, hút khách nhiều nhất và doanh thu cũng cao nhất?

PV: Nói như vậy thì việc giao trách nhiệm thực hiện dự án “100 kiệt tác sân khấu thế giới” cho Nhà hát Tuổi trẻ chính vì sự năng động của đơn vị này?

+ Có thể nói vậy. Nhà hát Tuổi Trẻ là một trong số đơn vị nghệ thuật có uy tín. Họ có rạp diễn, nội bộ đoàn kết, doanh thu cao, có phong cách biểu diễn, nhiều diễn viên có tiếng, cũng là đơn vị có số buổi diễn nhiều nhất, khán giả đến xem thuộc diện đông, và đặc biệt họ là đơn vị rất năng động trong việc kêu gọi các nhà tài trợ.

Do đó Bộ phải chọn đơn vị nghệ thuật đủ uy tín để có thể “cầm cân” và chung sức với các Nhà hát khác thực hiện nhiệm vụ chung của ngành sân khấu.

PV: Nghĩa là Bộ không hề cấm các Nhà hát khác tham gia dàn dựng 100 tác phẩm này, thưa ông?

+ Không những không cấm mà Bộ còn khuyến khích nếu Nhà hát nào tìm được nhà tài trợ đứng ra dựng một trong số 100 tác phẩm. Chỉ cần các Nhà hát khác có nguyện vọng sẽ đề xuất lên và Bộ cũng sẽ cấp một phần kinh phí để dàn dựng như các đơn vị khác. Thậm chí không chỉ là các Nhà hát kịch mà các đơn vị nghệ thuật truyền thống như : Nhà hát Tuồng, Chèo, Cải lương mà có sức dàn dựng và biểu diễn được Bộ cũng sẽ ủng hộ.

PV: Như vậy, có thể nói “100 kiệt tác sân khấu thế giới” là dự án “mở” và sân khấu đang khuyến khích, kêu gọi sự cống hiến của các nghệ sĩ tài năng và các nhà tài trợ trong và ngoài nước?

+ Đúng vậy. Chúng ta đều nhận thấy rằng: Cùng một tác phẩm nhưng mỗi nhà hát đều có sự sáng tạo và mang phong cách riêng, mỗi đạo diễn lại có thể dàn dựng theo cảm quan riêng, không ai giống ai. Do vậy, dự án dựng 100 tác phẩm không phải là độc quyền của bất cứ đơn vị nghệ thuật nào.

PV: Vậy con số 40 tỷ đồng mà Bộ sẽ cấp cho các Nhà hát Tuổi Trẻ để dàn dựng 100 kiệt tác mà dư luận đang xôn xao cụ thể là thế nào, thưa Cục trưởng?

+ Phải công nhận là làm vở kịch kinh điển tốn gấp nhiều lần so với các vở thông thường, một ví dụ nhỏ là may một bộ váy cho Hoàng hậu, vải tốt, có kim sa, kim tuyến đắt gấp mấy chục lần so với bộ trang phục bình thường. Tôi nhớ NSND Lê Hùng có lần phát biểu: Muốn thực hiện một vở kịch kinh điển thực sự hoàng tráng, chất lượng tốt để thu được hiệu quả cao thì mỗi vở cũng cần đến chừng 1 tỷ.

Đó là nhận định đúng. Nhưng từ ước lượng đó mà người ta lại suy diễn ra 100 tác phẩm sẽ mất chừng 100 tỷ, trong khi chưa hề có công văn nào ghi rõ đó là số tiền mà Bộ sẽ rót.

PV: Thưa ông, việc dàn dựng và thực hiện một số lượng lớn tác phẩm trong thời gian dài như vậy chắc chắn sẽ rất tốn kém và có nhiều người lo ngại cho “đầu ra” của 100 kiệt tác này? Làm sao để 100 tác phẩm dàn dựng xong sẽ không lâm vào tình trạng “xếp xó”, hoặc công chúng xem xong một lần rồi quên lãng? Ông nghĩ sao về vấn đề này?

+ Bộ có bắt các Nhà hát phải dựng bằng hết 100 tác phẩm đâu. Trước mắt các đơn vị này sẽ chọn lọc những tác phẩm xuất sắc nhất trong cuốn sách “100 kiệt tác sân khấu thế giới” đã được dịch ra Tiếng Việt do Nhà xuất bản Sân khấu mới phát hành.

Bộ cũng không hề bắt các Nhà hát dựng để làm bảo tàng sống mà sau khi dựng và công diễn, những tác phẩm hay sẽ được xếp thành dàn kịch mục truyền thống của đơn vị đó, chắc chắn sẽ tiếp tục diễn thời gian sau.

PV: Lại có nhà nghiên cứu băn khoăn về tiêu chí xác định “100 kiệt tác sân khấu thế giới” để đưa ra dàn dựng, vậy theo ông, chúng ta sẽ lựa chọn những kiệt tác sân khấu như thế nào?

+ Nói một cách chính xác rằng: Những tác phẩm được chọn lọc là những công trình sân khấu thế giới có giá trị và được nhân dân toàn thế giới công nhận từ xưa đến nay.

Những tác phẩm sẽ được chọn diễn không hẳn là những tác phẩm nằm trong cuốn “100 kiệt tác sân khấu thế giới” đã được dịch ra Tiếng Việt mà còn là những tác phẩm đang và sẽ được các dịch giả Việt Nam tiếp tục dịch. Đó là những tác phẩm kinh điển của “thế giới” (chứ không phải của “quốc tế”) và trong đó có cả một số tác phẩm của Việt Nam…

PV: Xin cảm ơn ông!