Bộ phim thứ 100 của Thành Long

Ngôi sao 55 tuổi nổi tiếng với loạt phim Giờ cao điểm cho biết, anh sẽ làm đồng đạo diễn phim Chinese Zodiac với Đường Qúy Lễ. Phim sẽ được quay tại 3 nước là Trung Quốc, Áo và Pháp. Hiện chi tiết về kế hoạch điện ảnh mới nhất của Thành Long này chưa được công bố.

Đạo diễn Đường Qúy Lễ được biết đến với loạt phim truyền hình Martial Law, bộ phim hài Mr. Magoo, phim thần thoại The Myth (2005) và phim hành động Rumble in the Bronx (1995) có sự góp mặt của Thành Long. Đây cũng chính là tác phẩm mang tính đột phá của Thành Long trong việc chinh phục Hollywood.

Bộ phim mới ra mắt của Thành Long nói về gangster bằng tiếng Hoa Shinjuku Incident, trong đó anh hóa thân thành một người nhập cư Trung Quốc trở thành thành viên quan trọng trong băng đảng mafia Nhật Bản. Các phim sắp tới của anh gồm phim hài hành động The spy next door nói về một điệp viên bị mất vỏ bọc và Big soldier lấy bối cảnh thời nhà Tần.

Ngoài ra, ngôi sao kỳ cựu của thể loại phim hành động hài này còn đang trong giai đoạn thương thảo để đảm nhận vai chính Mr. Miyagi trong bộ phim làm lại siêu phẩm The karate kid năm 1984. Đây được coi là một trong những bộ phim kungfu hay nhất mọi thời nói về một sư phụ người Nhật dạy võ cho một cậu bé để đứng dậy chống lại những kẻ chuyên bắt nạt mình.