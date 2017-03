Bộ phim “Tôi là ngôi sao” sẽ là “con” của ai?

Theo Hồng Ngân, mấu chốt dẫn đến sự đối đầu “một mất một còn” này là vì chị không chấp nhận dựng phim theo yêu cầu của HK Film, nghĩa là phải đẩy nhân vật chị em sinh đôi do người mẫu Thanh Hằng-diễn viên độc quyền của HK Film- lên làm vai chính, không phải nhân vật MC Mai Phương do Quách An An đóng.

Đạo diễn Hồng Ngân bức xúc: “Tôi đã không được thực hiện các quyền của một đạo diễn, từ khâu chọn diễn viên, ghi hình và dựng phim. Trên thực tế ngay từ đầu HK Film đã không đảm bảo kỹ thuật quay “key hai lớp” (nghĩa là không phải dùng cách ghép hình cho những cảnh chị em sinh đôi cùng xuất hiện như kiểu thủ công ngày trước-PV). Hơn nữa Thanh Hằng không lột tả đuợc nội tâm sâu sắc của nhân vật, diện mạo quá già so với nhân vật.

HK film truất quyền dựng phim của tôi và tự ý tổ chức quay thêm cho Thanh Hằng là điều không thể chấp nhận được vì tác phẩm của tôi không thể có người khác nhảy vào mà không có sự đồng ý của tôi”. Hồng Ngân thì cương quyết như vậy nhưng phía HK Film lại khẳng định: “Bộ phim là của nhà sản xuất. Chúng tôi tôn trọng quyền sáng tạo của đạo diễn nhưng ở những vấn đề cần thiết, mang tính cốt lõi của bộ phim, nhà sản xuất sẽ có quyết định cuối cùng”.

Ban đầu, bộ phim “Tôi là ngôi sao” lên lịch phát sóng vào ngày 3-10 tới nhưng do bất đồng giữa đạo diễn Hồng Ngân với HK Film, nhà sản xuất M&T Pictures phải thương lượng với nhà đài để lùi lịch phát sóng đến ngày 31-10. Tuy nhiên với tình hình này bộ phim khó hoàn thành đúng thời hạn và chất lượng của “đứa con tinh thần” này chắc chắc sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Chưa biết “Tôi là ngôi sao” sẽ là “con” của ai.