Bộ tranh giúp chơi Facebook bớt khoe bồ, bớt thảo mai

Ăn Facebook, ngủ Facebook, làm việc, học tập cũng Facebook, gắn chặt với Facebook như hình với bóng dường như là thói quen của nhiều bạn trẻ hiện nay.

Nhóm bạn trẻ thực hiện bộ ảnh ngộ nghĩnh này cũng là những người trẻ, thế nhưng Trần Thiện Kiều (23 tuổi, quên Cần Thơ, hiện làm việc tại TP.HCM), chủ nhân của bộ ảnh nhận ra không ít người chưa biết cách sử dụng Facebook văn minh, chưa có kỹ năng giao tiếp trên mạng xã hội… dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười.



“Cả team muốn làm một nội dung nào đó mà cộng đồng sẽ quan tâm và thích thú nên chọn chủ đề về Facebook. Bộ ảnh này được Kiều cùng team của mình (Hay Nhuc Nhoi Team) cùng lên nội dung và được hoàn thành trong vòng hai ngày” - Kiều cho biết.

Theo Kiều, lúc thực hiện bộ ảnh cả nhóm cũng sợ có nhiều người chơi Facebook phản ứng vì có khi đó là thói quen của họ. “Nhưng mình nghĩ những nội dung mang tính xã hội thì lúc nào cũng có người đồng tình và không đồng tình, nên tụi mình nghĩ có bị phản ứng cũng bình thường thôi” - Kiều chia sẻ.

Bản thân Kiều và cả team muốn được nhiều người biết đến bộ ảnh với thông điệp đơn giản: Mọi người hãy sử dụng Facebook một cách văn minh.

10 bức tranh mà cả nhóm Kiều đã xắn tay lên vẽ thể hiện những nội dung phổ biến hiện nay trên nhiều trang Facebook cá nhân của các bạn trẻ như: Những thủ tục mỗi tháng, kiểu như: “Tạm biệt tháng 9, “Xin chào tháng 10”. Hay như mong dân mạng Facebook “bớt than”, “khi nhận tin nhắn hãy trả lời”, “hãy bình luận có liên quan”, “bớt bình luận bằng những dấu chấm”, “bớt thảo mai”…

Bộ ảnh này khi đăng tải ngay lập tức khiến người xem gật gù và thích thú.

“Mình thấy bộ ảnh này hay và thú vị. Đó đều là những tình huống mà bản thân mình đã từng gặp phải”, Lê Anh bình luận.

Hay như bạn Trương Nhi thì nhận xét: “Bất kỳ ai từng sử dụng Facebook thì đều thấy bản thân mình trong bộ ảnh này. Rất hài hước, rất chân thực.

Trước đó, Trần Thiện Kiều từng gây sốt cộng đồng mạng khi vẽ những bức tranh từ tên của các bài hát là hit của nhiều ca sĩ, phác họa ra nhiều hình ảnh gần gũi với học sinh, sinh viên bằng trí tưởng tượng của mình. Chẳng hạn với ca khúc “Chỉ là em giấu đi” của ca sĩ Bích Phương, Kiều vẽ bức tranh phản ánh thực trạng quay cóp của không ít học sinh, sinh viên...

Cùng xem những hình ảnh dí dỏm về "How to chơi Facebook văn minh" do team của Kiều thực hiện (Ảnh do Thiện Kiều cung cấp):