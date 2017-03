Bob Dylan sẽ sang Việt Nam?

Ca sĩ Bob Dylan - Ảnh: bobdylan.com



Theo Đỗ Tuấn (TNO)



Trong khi đó tuần báo Examiner (Mỹ) cũng đăng chi tiết tour diễn này trong bài viết: Tour update - Dylan in the Far East, U.K., Europe, plus “Brandeis” CD release (tạm dịch: Cập nhật tour diễn Dylan tại Viễn Đông, Anh Quốc, châu Âu và phát hành CD Brandeis).Theo đó, Bob Dylan sẽ trình diễn tại Đại học RMIT, TP.HCM vào ngày 10.4.2011. Trước đó, danh ca này đã có chuyến lưu diễn tại Đài Loan, Bắc Kinh và Thượng Hải (Trung Quốc). Sau đêm diễn duy nhất tại Việt Nam, Bob Dylan bay sang Hồng Kông, rồi Singapore và Úc. Tuy nhiên, trên website chính thức của Bob Dylan là www.bobdylan.com chưa xác nhận thông tin trên.Bob Dylan là ca sĩ có tầm ảnh hưởng lớn đến âm nhạc thế giới. Album gần đây nhất của ông là Modern times (2006) được tạp chí âm nhạc Rolling Stones bầu chọn là album của năm. Bob Dylan từng nổi tiếng là ca sĩ chống chiến tranh, đấu tranh cho nhân quyền với các ca khúc bất tử: Blowin’ in the wind, The times they are a-Changin, Briging it all back home…Bob Dylan cũng là ca sĩ Mỹ thâu tóm gần như toàn bộ các giải thưởng lớn như Grammy, Golden Globe (Quả cầu vàng), Oscar… Thậm chí Ban tổ chức giải thưởng báo chí và văn học Pulitzer còn trao cho ông giải thưởng đặc biệt vào năm 2008 vì “những tác động lớn lao của Bob Dylan với nền âm nhạc đại chúng và văn hóa Mỹ được ghi dấu bằng những ca từ và giai điệu đậm chất thơ”.Nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior cũng lên kế hoạch sang Việt Nam biểu diễn vào tháng 3.2011. Trang songkick.com đưa tin ngày 7.3 tới, nhóm sẽ biểu diễn tại Sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM). Vào tháng 2.2011, Super Junior thực hiện nhiều live show tại Sân vận động Yokohama (Nhật Bản) và Sân vận động Araneta (Philippines).Hơn 5 năm thành lập, Super Junior gồm 13 thành viên, là một trong những nhóm nhạc châu Á nổi tiếng nhất hiện nay. Ca khúc Sorry sorry (sáng tác năm 2009) của nhóm đứng đầu tại thị trường băng đĩa nhạc Hàn Quốc, giữ vị trí top 10 cả trong lẫn ngoài nước nhiều tháng liền.