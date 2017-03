Bob Dylan xứng danh Tượng đài sáng tác

“Sự nghiệp sáng tạo của Dylan đã góp phần vào nền văn hóa Mỹ cũng như toàn thế giới theo những cách thực sự sâu sắc và lâu dài. Khả năng sáng tác ca khúc của Dylan là vô song” - Neil Portnow, Chủ tịch Tổ chức MusiCares và Viện Hàn lâm Thu âm, nhận định.

Day dứt nỗi đau nhân sinh

Ít ai biết rằng duyên nợ của Bob Dylan với nhạc dân gian (nhạc folk) không phải là thứ tình yêu sét đánh. Bob (tên thật Robert Allen Zimmerman) được nuôi dưỡng bằng những bản blue và nhạc đồng quê tại vùng quê mẹ ở Hibbing, tiểu bang Minnesota, nơi gia đình chuyển đến lúc ông mới sáu tuổi. Những năm trung học, Robert từng chơi rock and roll trong các ban nhạc ở trường, thể hiện các ca khúc nổi tiếng của Elvis Presley, Little Richard,… Cho tới khi vào đại học, chàng thanh niên Robert chuyển mối quan tâm tới nhạc folk. Sự thay đổi này trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc của ông. “Thứ mà nhạc rock’n’roll dành cho tôi là không đủ. Dù nó có lời lẽ hay và những nhịp lên xuống nhưng những bài hát không có sự nghiêm túc cũng như không phản ánh được thực tế trong cuộc sống. Tôi nhận ra điều đó khi tiếp xúc với nhạc folk, đó là loại nhạc nghiêm trang hơn hẳn. Các ca khúc đầy ắp sự thất vọng, buồn bã, vinh quang, niềm tin vào siêu nhiên và cảm xúc sâu sắc” - Robert giải thích, đây cũng là khoảng thời gian nghệ danh Bob Dylan ra đời. Một trong những người có ảnh hưởng lớn đến chất nhạc folk của Bob là nhạc sĩ huyền thoại của dòng nhạc dân gian Woody Guthrie (1912-1967). Ông từng sáng tác ca khúc Song To Woody trong album đầu tay của mình.

Bob Dylan phá vỡ mọi tiền lệ về độ dài ca khúc, chủ đề hay cách diễn đạt. Ông đập đổ những bức tường ngăn cách, mở ra một bầu trời mới cho nghệ thuật sáng tác ca khúc.

Trong những sáng tác của Bob Dylan, người nghe chìm đắm vào suy tư, triết lý về thời thế, nhân sinh cũng như sự lãng mạn ngọt ngào. Đó là câu hỏi day dứt về thân phận con người qua những cuộc chiến tranh không dứt trong Blowin’ in the wind, nỗi hoài nghi về thời thế đang biến động khôn lường của Like A Rolling Stone, khoảnh khắc cận kề cái chết của một con người trong chiến tranh được ghi lại trong Knockin’ on heaven’s door, hay với Forever Young là lời gửi gắm của một người cha mong ngóng đứa con hãy sống hết mình với tuổi trẻ,… Đối với ông, cuộc đời không hề có những cái kết đẹp như truyện cổ tích. “Thật khó để hạnh phúc thực sự khi mà những thứ xung quanh chúng ta là nỗi đau và tiếng rên rỉ của sự khao khát” - Bob nói.

Dẫn đường cho các giọng ca nổi tiếng

Là nguồn cảm hứng dẫn dắt cho không ít ca sĩ cùng thế hệ và lớp nghệ sĩ sau này, gia tài đồ sộ mà Bob Dylan gây dựng có không ít ca khúc của ông được các ca sĩ khác hát lại (cover) thành công. Trong số đó phải kể đến nhóm nhạc rock The Byrds (Mr. Tambourine Man), nữ danh ca Joan Baez (Song to Woody), nhóm The Band (I Shall Be Released), Guns n’ roses (Knockin’ on Heaven’s Door), Stevie Wonder (Blowin’ In The Wind, riêng ca khúc này được cover tới 400 lần). Gần đây nhất, giọng ca folk trẻ người Anh Laura Marling rục rịch cho ra album mới trong đó có ca khúc Like A Rolling Stone. Nam ca sĩ Marcus Mumford cùng nhà sản xuất từng đoạt giải Grammy T Bone Burnett cũng chuẩn bị dự án mới chứa hơn 20 ca khúc được viết bởi Bob Dylan trong thập niên 60, 70 mà ông vẫn còn để dang dở. Bob Dylan cũng là người truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ như Jimi Hendrix, Johnny Cash,…

Ở tuổi 73, người nghệ sĩ già vẫn miệt mài lưu diễn đúng với cái tên tour Never Ending. Để ghi nhận cống hiến không mệt mỏi cùng sức ảnh hưởng không thể phủ nhận của Bob Dylan đến nền âm nhạc cũng như văn hóa Mỹ, tổ chức MusiCares Foundation vừa chọn ông là Nhân vật của năm. Trong Tuần lễ Grammy 2015, Bob Dylan sẽ được vinh danh trước thềm sự kiện âm nhạc lớn nhất năm bằng một concert đặc biệt. Tại đây, các ca khúc của ông một lần nữa được vang lên bởi sự thể hiện của các nghệ sĩ như Black Keys, Norah Jones, Jack White, Neil Young.

THÚY HOA