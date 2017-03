Bollywood sẽ làm phim về ông Saddam Hussein

Cựu độc tài Iraq Saddam Hussein. (Nguồn: AFP)



Bộ phim này có tên "From President To Prisoner," và sẽ được khởi quay từ tháng Chín năm nay tại một số địa điểm, trong đó có cả những cảnh quay được thực hiện tại Iraq.



Trong dự án này, nam diễn viên Akbar Khan sẽ đảm nhiệm vai chính của Saddam. Khan cho hay, anh rất mong chờ tới ngày được thể hiện trên phim trường và coi đây là một vai diễn đầy thử thách.



Nam diễn này bày tỏ: "Tôi coi Hussein như một anh hùng đã dám đứng lên chống lại các chính sách ngoại giao của Mỹ. Thật là tuyệt vời khi tôi có cơ hội được hóa thân thành ông ấy."



Vốn từ trước, Ấn Độ luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền của cố thủ tướng Iraq Saddam và "From President To Prisoner" sẽ là dịp để các nhà làm phim Bollywood mang tới một góc nhìn khác về nhân vật chính trị gây nhiều tranh cãi này./.