Bom tấn "Avatar" đoạt giải thưởng vì môi trường

Lễ công bố Giải thưởng Thân thiện với môi trường diễn ra tại "đại bản doanh" của hãng phim Warner Bros ở Burbank, bang California, Mỹ tối 16/10.



Trong đêm trao giải của EMA, nhiều tác phẩm điện ảnh được ghi nhận đã gửi thông điệp xanh tới công chúng, trong đó phải kể tới bộ phim tài liệu "Gasland'' và các phim truyền hình về môi trường "Bones,''"Handy Manny," "Living With Ed'' và "Lights, Camera, Take Action! Backstage With Disney's Friends for Change."



Hai "đại gia" trong giới truyền thông là Ted Turner và Jeff Skoll nhận giải thưởng danh dự của EMA. Hai tỷ phú này đã tài trợ cho các tổ chức hoạt động vì môi trường của Mỹ và quốc tế trong các dự án bảo tồn thiên nhiên hoang dã, khuyến khích sử dụng năng lượng tái sinh....



Giải thưởng Thân thiện với môi trường tôn vinh đóng góp của các cá nhân, tổ chức và các tác phẩm điện ảnh...trong nỗ lực nâng cao nhận thức của công chúng về các vấn đề môi trường.



EMA là một tổ chức phi lợi nhuận, ra đời năm 1989, với mục đích giáo dục, tuyên truyền và nâng cao nhận thức của con người về bảo vệ môi trường thông qua giới truyền thông và ngành công nghiệp giải trí./.







