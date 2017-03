"Bom tấn Iris" thắng lớn tại KBS awards 2009

Danh sách giải thưởng của KBS Awards 2009 Giải thưởng Daesang: Lee Byung Hun

Nam diễn viên xuất sắc nhất: Son Hyun Ju

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Chae Si Ra

Nữ diễn viên xuất sắc: Goo Hye Sun, Kim Tae Hee

Nam diễn viên xuất sắc: Kim Seung Woo, Jung Jun Ho

Nam diễn viên xuất sắc (thể loại phim tuần): Kim Seok Hun

Nữ diễn viên xuất sắc (thể loại phim tuần): Yoo Seon

Nam diễn viên xuất sắc (thể loại phim ngày): Oh Man Seok

Nữ diễn viên xuất sắc (thể loại phim ngày): Jo An

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Choi Cheol Ho, Yoon Ju Sang

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Moong Jung Hee

Nam diễn viên mới xuất sắc: Lee Min Ho

Nữ diễn viên mới xuất sắc: Kim So Eun

Diễn viên được yêu thích nhất: Yoon Eun Hye, Yoon Sang Hyun, Kim So Yeon