“Bom tấn” Tân Thiếu Lâm Tự trình làng khán giả Việt

Câu chuyện mới về chùa Thiếu Lâm lấy bối cảnh Trung Quốc vào những năm 1920, sau khi nhà Thanh sụp đổ, các Thủ lãnh quân sự địa phương thay nhau nắm quyền, gây ra nhiều cuộc chiến đẫm máu. Lưu Đức Hoa vào vai Tổng Tư Lệnh Hầu Kiệt – một vị tướng ngạo mạn, ngông cuồng và đa nghi. Vì quan điểm “ra tay trước không bao giờ sai” nên Hầu Kiệt đã bị Tào Man (Tạ Đình Phong) lợi dụng, khiến anh ra tay sát hại Tống Hổ - người anh em kết nghĩa của mình. Sai lầm này của Hầu Kiệt đã khiến anh mất đi đứa con gái yêu dấu và mất niềm tin của vợ.

Hình ảnh trong phim Tân Thiếu Lâm Tự.



Đau khổ, tuyệt vọng và cũng như để trốn tránh sự truy đuổi của Tào Man, Hầu Kiệt tìm đến Thiếu Lâm Tự - nơi mà anh đã từng nhiều lần quấy phá khi còn là Tổng Tư Lệnh. Tại đây, Hầu Kiệt đã gặp các nhà sư, trong đó có Tịnh Lăng (Ngô Kinh đóng) và lão đầu bếp do Thành Long thủ vai.



Sống trong Thiếu Lâm Tự, Hầu Kiệt dần dần tỉnh ngộ. Anh quyết định bỏ qua hận thù với Tào Man và quy y cửa Phật để chuộc lại những lỗi lầm năm xưa. Tuy nhiên, với dã tâm của mình, Tào Man quyết không buông tha cho Hầu Kiệt. Y đem binh tấn công, quyết tâm san bằng Thiếu Lâm Tự. Cùng với các nhà sư Thiếu Lâm Tự, Hầu Kiệt đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ ngôi chùa Thiếu Lâm…



Phát biểu trên The Wall Street Journal, đạo diễn Trần Mộc Thắng cho rằng: Khán giả mong đợi Lưu Đức Hoa sẽ biểu diễn võ thuật và chiến đấu như Lý Liên Kiệt? Tôi không nghĩ vậy. Tân Thiếu Lâm Tự hoàn toàn khác với phim Thiếu Lâm Tự của Lý Liên Kiệt. Dù tôi biết khán giả mong chờ đây sẽ là 1 bộ phim hành động nhưng tôi nghĩ bộ phim thiên về yếu tố tình cảm, tâm linh, dù cũng có nhiều cảnh chiến đấu. Bạn sẽ thấy rất nhiều điều mới mẻ trong bộ phim”…



Dù nội dung không hoàn toàn giống nhau, nhưng bộ phim này vẫn được xem là phiên bản thứ 2 của Thiếu Lâm Tự (Shaolin Temple) - bộ phim của đạo diễn Trương Hâm Viêm từng gây vang dội khắp châu Á và đưa tên tuổi Lý Liên Kiệt lên hàng ngôi sao. Có nhiều yếu tố mang lại thành công cho bộ phim, nhưng yếu tố đầu tiên không thể thiếu đó là sức hấp dẫn của đề tài về Thiếu Lâm Tự và kung fu Thiếu Lâm. Đó cũng chính là lý do mà 28 năm sau ngày ra mắt phim Thiếu Lâm Tự (1982), đạo diễn Trần Mộc Thắng quyết định làm một bộ phim mới về đề tài này.

So với bộ phim Thiếu Lâm Tự của đạo diễn Trương Hâm Viêm, Tân Thiếu Lâm Tự của đạo diễn Trần Mộc Thắng thiên về tinh thần Phật giáo hơn. Tuy không có quá nhiều cảnh chiến đấu và biểu diễn kungfu nhưng võ thuật trong phim đẹp mắt và ấn tượng.



Theo lời của đạo diễn Trần Mộc Thắng thì Tân Thiếu Lâm Tự là bộ phim thứ hai (sau Thiếu Lâm Tự của Lý Liên Kiệt) được phép quay ở chùa Thiếu Lâm (Hà Nam – Trung Quốc). Tuy nhiên, để không ảnh hưởng đến chùa Thiếu Lâm “xịn”, đoàn phim đã đầu tư 10 triệu Nhân Dân Tệ (tương đương 1,5 triệu USD) để xây nên một Thiếu Lâm Tự giả tại phim trường Hoành Điếm (tỉnh Chiết Giang), với kích thước và kiến trúc giống hệt như Thiếu Lâm Tự phiên bản gốc. Mặc dù tốn rất nhiều kinh phí để xây dựng bối cảnh này nhưng cuối cùng đoàn phim cũng phải phá hủy nó để phục vụ cho các cảnh quay chiến đấu trong phim. Nhờ đó, cảnh quay chùa Thiếu Lâm ngập trong biển lửa hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem hiệu ứng rất thật. Bên cạnh đó, kịch bản của phim cũng được nghiên cứu rất kỹ lưỡng, sử dụng những biến cố từng xảy ra trong lịch sử để làm cho chuyện phim thực tế và kịch tính hơn.



Tân Thiếu Lâm Tự sẽ là màn đối đầu thực sự giữa Thiên vương Lưu Đức Hoa và Tiểu hổ tướng Tạ Đình Phong. Trong vai một nhân vật phản diện, cực kỳ ác, Tạ Đình Phong sẽ khiến khán giả phải “ghét cay ghét đắng” nhân vật Tào Man của mình. Về phía Lưu Đức Hoa, quân bài chủ chốt của đạo diễn, anh đã thực hiện một bước đột phá so với hình tượng thông thường trên màn ảnh của mình, trở thành một vị tướng đẹp trai và có những cảnh chiến đấu gay cấn để chống lại nhân vật của Tạ Đình Phong. Đặc biệt, có thông tin cho rằng Lưu Đức Hoa đã dành 3 tháng để luyện tập kungfu Thiếu Lâm và đã đạt tới cấp độ 7. Do Lưu Đức Hoa quá tập trung vào cảnh quay nên anh đã bị thương ở bàn tay và chân phải. Nhận xét về tài kungfu của Lưu Đức Hoa, Thành Long đã không tiếc lời khen bạn diễn lâu năm của mình rằng anh rất chuyên nghiệp, nghiêm túc và đầy tiềm năng trở thành một ngôi sao hành động.

Sau khi phim được công chiếu, báo chí và khán giả tại nhiều nước đánh giá bộ phim rất cao. Trang Filmink Magazine của Úc nhận xét: “… Những cảnh võ thuật hoành tráng trong phim Tân Thiếu Lâm Tự có thể sánh với Ngọa Hổ Tàng Long và Thập Diện Mai Phục…”.





Theo Trần Lê (VTC News)