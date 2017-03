Bom tấn "The Expendables" khuấy đảo khu vực Bắc Mỹ

Bảng xếp hạng 10 phim ăn khách Bắc Mỹ tuần qua





1. "The Expendables'' - 35 triệu USD

2. "Eat, Pray, Love'' - 23,7 triệu USD

3. "The Other Guys'' - 18 triệu USD

4. "Inception'' - 11,4 triệu USD

5. "Scott Pilgrim vs. the World'' - 10,5 triệu USD

6. "Despicable Me'' - 6,8 triệu USD

7. "Step Up 3D'' - 6,6 triệu USD

8. "Salt'' - 6,4 triệu USD

9. "Dinner for Schmucks'' - 6,3 triệu USD

10. "Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore'' - 4,1 triệu USD.