Bốn hoa hậu Việt Nam 'ẩn tích' sau khi đăng quang

Người đẹp sinh năm 1976 từng được mệnh danh là cô gái có nụ cười Julia Robert đã may mắn trở thành hoa hậu Việt Nam vào năm 1998. Không chỉ sở hữu nhan sắc hiện đại, năng động, Ngọc Khánh còn gây ấn tượng bởi phong cách ứng xử thông minh và sắc sảo của mình. Đó cũng là yếu tố góp phần giúp Ngọc Khánh giành được chiếc vương miện hoa hậu Việt Nam.

Trải qua khoảng thời gian hạnh phúc với danh hiệu hoa hậu chưa được bao lâu, Ngọc Khánh đã quyết định lên xe hoa với một anh chàng luật sư vốn đã từng có một đời vợ. Những tưởng một người đẹp như Ngọc Khánh sẽ có được cuộc sống sung túc, hạnh phúc bên người chồng của mình. Thế nhưng, kể từ sau khi ông xã vướng vào vòng “tù tội”, một vài góc khuất đau khổ trong cuộc sống hôn nhân của Ngọc Khánh mới được cô kể ra.

Thời gian sau đó, Ngọc Khánh cũng đã quyết định ly dị chồng. Thỉnh thoảng, cô cũng xuất hiện trong vai trò MC dẫn chương trình trên truyền hình. Tuy nhiên, một vài năm gần đây, dường như để tìm được thông tin về Ngọc Khánh là điều không dễ. Bởi những người bạn thân thiết của cô chỉ có thể chia sẻ, Ngọc Khánh đã sang Mỹ du học và chọn cho mình cuộc sống của một sinh viên xa nhà sau bao biến cố đã trải qua trong đời.

Hoa hậu Phan Thu Ngân

Cũng là một trong những hoa hậu đăng quang trong sự yêu mến của số đông công chúng, hoa hậu Phan Thu Ngân nhận được chiếc vương miện vào năm 2000. Sự lên ngôi của Phan Thu Ngân được nhiều người ví von như câu chuyện của nàng lọ lem thời đại mới. Bởi hoàn cảnh sống của cô trước khi đăng quang cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Không ít người hâm mộ vui mừng thay cho “cô nàng lọ lem” Phan Thu Ngân vì nghĩ rằng, với danh hiệu hoa hậu của mình, có lẽ cuộc đời cô nàng đã bước sang một trang mới tươi đẹp hơn. Nhưng trái lại, bước ngoặt hôn nhân cùng với một thiếu gia có tiếng ở Hà Nội đã viết tiếp vào cuộc đời của người đẹp những chuỗi ngày vất vả.

Thời điểm chồng bị bắt, Phan Thu Ngân đang mang trong mình đứa con thứ hai. Sau khi sinh con, Phan Thu Ngân nén nước mắt vào lòng, lặng lẽ mang hai con về nhà ngoại ở Sài Gòn để chờ đợi ngày về của chồng, sum họp cùng nhau. Cho đến nay, khán giả cũng rất hiếm khi thấy sự xuất hiện của Phan Thu Ngân trong các sự kiện.



Hoa hậu Lý Thu Thảo

Là người đẹp đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Thành đoàn TPHCM tổ chức vào năm 1989, Lý Thu Thảo trở thành cái tên nổi tiếng khắp Sài thành sau ngày nhận vương miện. Hàng loạt lời mời chụp ảnh quảng cáo, diễn thời trang và kể cả đóng phim liên tục đến với người đẹp này. Không chỉ xuất hiện thường xuyên trên ảnh lịch, sàn catwalk, Lý Thu Thảo còn bén duyên với điện ảnh và kết hợp với một số tên tuổi khác như Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, … tạo nên một dàn sao trẻ nổi tiếng những năm 1990.

Tuy nhiên, có lẽ câu nói “hồng nhan bạc phận” như vận vào người của Lý Thu Thảo khi khoảng thời gian hoạt động trong showbiz, cô nàng không may bị vướng vào những tai bay vạ gió khiến cô suy sụp tinh thần. Không chịu nổi áp lực của sự nổi tiếng, người đẹp đã bí mật sang Canada sinh sống một thời gian dài. Trước đó, chuyện tình đẹp giữa cô và diễn viên Phước Sang cũng từng khiến nhiều người chú ý.

Trong suốt những năm xa quê, Lý Thu Thảo có một vài lần lặng lẽ về Việt Nam nhưng rất ít người biết và người đẹp cũng không thích chia sẻ những thông tin về mình. Sau những ồn ào của một thời nổi tiếng, giờ đây, Lý Thu Thảo đã yên phận với cuộc sống gia đình hạnh phúc của riêng mình. Mới đây, nhiều người cũng tiếc nuối khi sự kiện kỷ niệm 25 năm của cuộc thi mà Lý Thu Thảo đăng quang lại không có cô xuất hiện.

Hoa hậu Thiên Nga

Khác với 3 hoa hậu nói trên, Thiên Nga lại may mắn hơn khi có được cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc sau khi trở thành hoa hậu. Có lẽ, cô cũng là người đẹp duy nhất của Việt Nam đăng quang hai cuộc thi hoa hậu quốc gia khác nhau. Một cuộc thi Hoa hậu do báo Tiền Phong tổ chức năm 1996 (nay là Hoa hậu Việt Nam) và một cuộc thi do Bộ Văn hóa Thông tin tổ chức năm 1999 nhằm tìm kiếm đại diện cho cuộc thi Hoa hậu ASEAN.

Sau thời điểm đăng quang, Thiên Nga trở nên đắt show và nhận được rất nhiều lời mời làm người mẫu hay trình diễn thời trang. Tuy nhiên, là một sinh viên của trường Đại học Ngoại thương TPHCM, Thiên Nga luôn đề cao vai trò của việc học. Điều đó đã giúp cô có thể kiểm soát được sự tỉnh táo của mình trước hào nhoáng của giới showbiz.

Sau khi tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, Thiên Nga quyết định tiếp tục con đường học vấn của mình thay vì chọn sự nghiệp showbiz. Hoa hậu đăng quang 2 lần đã chọn nước Mỹ làm điểm đến cho việc học lên thạc sĩ của mình và sau đó kết hôn với một giáo sư tại đây. Rất hiếm khi chia sẻ thông tin hoặc xuất hiện trước truyền thông nên những người yêu mến Thiên Nga lại càng thêm tò mò về người đẹp. Chỉ biết rằng, cựu hoa hậu Việt Nam bây giờ đang rất hài lòng và hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân viên mãn của đời mình./.