Bốn hoạt cảnh về đô thị hóa ở VN

Tối nay, Discovery phát sóng phim tài liệu Việt Nam Vào 20 giờ tối nay (5-5), lần đầu tiên bộ phim tài liệu Việt Nam Những chiến binh chống tắc đường (Jam Busters) sẽ lên sóng kênh truyền hình Discovery khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là phim tài liệu mở đầu cho loạt bốn phim tài liệu nói về quá trình đô thị hóa nhanh chóng tại Việt Nam được trình chiếu trong Travel & Living (Đi và sống), chuyên mục rất ăn khách của kênh Discovery hiện thu hút tới hơn 400 triệu người xem. Ba phim còn lại là Rạp chiếu phim di động của ông Long (Mr Long’s Travelling Cinema), Thành phố một nghìn năm (City of A Thousand Years) và Câu chuyện cải táng (Digging Up The Dead) sẽ lần lượt được chiếu vào 20 giờ tối thứ Năm những tuần sau đó và phát lại vào 7 giờ, 13 giờ và 23 giờ ngày thứ Sáu hôm sau. Đây là bốn phim tài liệu xuất sắc nhất được lựa chọn trong cuộc thi Lần đầu làm phim với Discovery (First Time Filmmakers), do Quỹ Ford tài trợ, được tổ chức bởi kênh Discovery châu Á-Thái Bình Dương, hãng Uproar châu Á và Công ty RedBridge là quản lý dự án. Phát động tại Việt Nam từ năm 2009, Lần đầu làm phim với Discovery đã thu hút 68 kịch bản của các nhà làm phim gửi về tham dự. Cuối cùng, bốn dự án trên đã đạt được những tiêu chí về tính độc đáo trong ý tưởng, chất lượng, được đầu tư 20.000 USD (khoảng 400 triệu đồng) để làm phim trong chín tháng. YT ___________________________________________________ Với người Việt Nam, đây có thể là những câu chuyện bình thường nhưng với người nước ngoài, họ lại rất tò mò. Và thông qua bốn bộ phim, người xem có thể hiểu thêm về văn hóa của Việt Nam để từ đó thấy được những khác biệt độc đáo về con người, cuộc sống và những thay đổi trong quá trình đô thị hóa đã ảnh hưởng tới người dân như thế nào. Xét về mặt văn hóa, bốn bộ phim sẽ là những tư liệu vô cùng quý giá về một thời điểm đã qua đi, không bao giờ trở lại trong quá trình đô thị hóa dữ dội. Có thể một, hai năm naữa rạp chiếu phim của ông Long sẽ không còn, những nghĩa trang cải táng sẽ thay bằng những khu chung cư cao cấp… Rõ ràng những hình ảnh chân thật nhất bao giờ cũng có giá trị và tác động mạnh hơn những đoạn phim quảng cáo. Đó là chưa kể giá trị kinh tế mà nó mang lại khi ngành du lịch, ngành văn hóa không phải bỏ ra một đồng nào để quảng bá. Bà HÀ THỤC VÂN, Giám đốc Công ty RedBridge, quản lý dự án Lần đầu làm phim với Discovery tại Việt Nam Năm 2007, lần đầu tiên các thắng cảnh du lịch nổi tiếng của Việt Nam đã được quảng bá trên kênh truyền hình CNN, tiêu tốn ngân sách Nhà nước gần 300.000 USD. Trong hai năm 2010 và 2011, ngân sách đã chi khoảng 400.000 USD để thuê CNN và BBC làm phim quảng cáo và phát trên hai kênh này hình ảnh đất nước Việt Nam như một điểm đến.