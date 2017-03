Boyzone phát hành ca khúc mới có giọng ca của Stephen Gately

Theo HỒNG QUANG (TTO, BBC, AP)

Ca khúc mới có tựa đề Gave It All Away sẽ được phát hành vào ngày 1-3 tới. Ngay sau đó, nhóm Boyzone cũng cho ra mắt album mới Brother (Người anh em) vào ngày 8-3. Ca sĩ Stephen Gately qua đời ở tuổi 33 hồi tháng 10-2009 tại nhà riêng ở khu nghỉ mát Majorca, Tây Ban Nha với nguyên nhân được xác định là hoàn toàn tự nhiên.Trong bài hát Gave It All Away sắp ra mắt, Gately sẽ hát đoạn mở đầu với những ca từ như “I will learn to live before I die” (Tôi sẽ học cách sống trước khi chết).Ca sĩ Ronan Keating cho biết, đoạn video đi kèm phần trình bày của Gately được thu hoàn toàn tự nhiên hồi mùa hè năm ngoái và chưa qua xử lý kỹ thuật.Ca khúc trên sẽ gồm những hình ảnh lưu trữ về Gately và các đồng đội trong nhóm Boyzone, đan xen với các cảnh quay mới thực hiện, trong đó các thành viên còn lại của ban nhạc Ireland gồm Ronan Keating, Keith Duffy, Shane Lynch và Mikey Graham đang viết thư cho “một người anh em khác” của họ trong nước mắt.