Brad Pitt đưa Pax Thiên đi chơi du thuyền

Như vậy, Brad đã đưa bộ phim mới World War Z đến: Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Úc kể từ ngày ra mắt phim này ở London-Anh. Người bạn đời xinh đẹp Angelina chỉ xuất hiện cùng Brad trước công chúng ở Anh, Pháp và Đức. Còn lại, Brad đều đơn độc trên thảm đỏ, thực hiện công việc của mình.







Brad Pitt có vẻ hào hứng







Pax Thiên lạnh lùng với cánh săn ảnh











Cả hai thong dong













Xuống thuyền cảnh sát ra du thuyền



Theo M.Khuê (Justjared, Splash News, Yahoo/NLĐO)

Sau khi hoàn tất công việc quảng bá phim, cánh săn ảnh chộp được cảnh Brad đưa Pax Thiên rảo bước đến khu vực Sydney Harbour Pier, Úc. Họ lên một thuyền cảnh sát để được chở đến địa điểm đậu chiếc du thuyền có tên Ghost.Trong khi Brad Pitt cười thật tươi, vẫy tay chào khi phát hiện mình bị “đeo bám”, Pax Thiên có vẻ lạnh lùng, không biểu lộ gì trước cánh săn ảnh. Là con của “cặp đôi vàng” Hollywood, Pax Thiên và những đứa trẻ nhà Brangelina đều quá quen cảnh đi đâu cũng có máy ảnh đuổi theo.Trong buổi họp báo trước đó, Brad rất hạnh phúc khi nói về Angelina Jolie. Anh cũng cho biết điều mong muốn của anh vào mỗi đêm là được biết cả gia đình đều an toàn, bọn trẻ an toàn, mẹ của chúng an toàn và ngôi nhà được khóa kỹ. “Maddox có một nhỏ trong phim. Nó làm zombie, bị bắn trong ngày...”-Maddox chia sẻ.