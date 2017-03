Brad Pitt muốn làm anh hùng miền Viễn Tây

Mới đây, tờ The Los Angeles Times cho biết rất nhiều ngôi sao hạng A Hollywood đang để mắt tới vai diễn Marshal Matt Dillon trong bộ phim “Gunsmoke”. Trong số đó, Brad Pitt là ứng cử viên hàng đầu và theo sát anh là nam diễn viên Canada - Ryan Reynolds.

Brad Pitt trong phim “The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford”

“Gunsmoke” dựa trên bộ phim truyền hình cùng tên, được phát sóng từ năm 1955 đến năm 1975 trên đài CBS, Mỹ. Phim lấy bối cảnh vùng Viễn Tây nước Mỹ vào những năm giữa thế kỷ 19 khi cả lục địa này rộ lên cơn sốt đào vàng. Vào thời điểm đó, người dân nơi đây sống trong lo sợ khi cướp bóc, tội ác diễn ra khắp nơi. Cho đến một ngày, người anh hùng Marshal Matt Dillon xuất hiện, cuộc sống nơi đây trở lại an bình hơn. Marshal Matt Dillon được giao nhiệm vụ duy trì trật tự xã hội và thi hành luật pháp. Vai diễn này trong bản phim truyền hình được nam diễn viên James Arness thể hiện khá thành công.

Theo tờ The Los Angeles Times, các nhà sản xuất phim khá thích Brad Pitt cho vai diễn Marshal Matt Dillon bởi họ nhìn thấy được tiềm năng trở thành anh hùng miền Viễn Tây của Brad Pitt thông qua vai diễn của anh trong phim “The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford”.

Ngoài Brad Pitt, các nhà làm phim còn đặc biệt chú ý đến nam diễn viên Ryan Reynolds, ngôi sao trong bộ phim sắp được công chiếu “Green Lantern”.

Được biết, kịch bản “Gunsmoke” do nhà biên kịch Gregory Poirier chắp bút. Hiện tại, hãng phim CBS vẫn đang tiến hành khâu chọn diễn viên và đạo diễn cho phim.

Theo 2Sao