Brad Pitt nhận Huy chương nhân đạo

Phần thưởng là một sáng kiến mang tính toàn cầu của ông Clinton.

Pitt được Hội đồng Công trình Xanh của Mỹ giới thiệu là người sáng lập ra quỹ "Make It Right", một quỹ dành cho New Orleans, gây dựng tiền nhằm tái thiết Lower Ninth Ward và một số địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Katrina, cũng là quỹ dành cho cộng đồng những gia đình có thu nhập thấp gặp nạn lớn nhất trên thế giới.

"Make It Right đã vượt quá sự mong đợi của tôi. Ban đầu, các tiêu chuẩn đánh giá của chúng tôi có những xung đột. Chúng tôi yêu cầu những ngôi nhà này phải được bền vững, có chất lượng cao cùng rất nhiều những tiêu chuẩn khác... để có thể chống chọi lại sức phá hủy của những cơn bão, giữ được sự an toàn cho các gia đình sống ở đó. Nhưng, với điều kiện họ có thể chi trả được", Pitt nói.

"Make It Right" được thành lập năm 2007, đã hoàn thành 13 căn nhà ở khu Lower Ninth Ward, New Orleans. Mỗi ngôi nhà được thiết kế đặc biệt và thân thiện với môi trường với những đặc điểm như: Mái nhà xanh, có khả năng giảm nhiệt và giảm đáng kể chi phí làm mát.

Pitt nói sự thử thách lớn nhất trong công việc này là giữ sao cho những ngôi nhà được bền vững. Cước phí trung bình thực tế cho mỗi căn nhà là 35 USD/tháng, nhưng mục tiêu của "Make It Right" là sẽ giảm chi phí này tới mức bằng không.

Hàng ngàn người đã mất nhà sau khi cơn bão Katrina tràn ngập tới 80% diện tích New Orleans, làm chết 1.500 người và thiệt hại hơn 80 tỉ USD.

Pitt cho biết còn rất nhiều thứ phải làm ở New Orleans, nhưng những mẫu thiết kế mà anh sáng tạo có thể áp dụng rộng rãi trên thế giới. Mục tiêu của Pitt là sẽ xây dựng 150 ngôi nhà xanh và sẵn sàng cho New Orleans vào năm tới.