Brad Pitt phủ nhận tin đồn đám cưới vào tháng 8

Killing them sofly được công chiếu tại LHP Cannes vào ngày 22-5 và nhận được nhiều ý kiến khen chê trái chiều của giới chuyên môn. Bộ phim là cột mốc đánh dấu sự tái ngộ giữa Brad Pitt với đạo diễn người New Zealand Andrew Dominik sau lần hợp tác chung của hai người trong tác phẩm The assassination of Jesse James by the coward Robert Ford (Vụ ám sát Jesse James bởi tên hèn nhát Robert Ford ) năm 2007.