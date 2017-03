Brad Pitt tiếp tục vai trò nhà sản xuất

Sự xuất hiện của Brad Pitt trên thảm đỏ của nhà hát Odeon, London đã khiến đám đông người hâm mộ phấn khích. Trang phục khá thoải mái, “ông Smith” vui vẻ ký tặng và chụp ảnh cùng người hâm mộ. Mặc dù thiếu vắng Angelina Jolie do cô đang bận rộn với những cảnh quay cùng Johnny Depp tại Venice, nhưng sức nóng mà Brad Pitt tạo ra trên thảm đỏ cũng đủ thấy sức hút của một trong những người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới lớn đến mức nào.



"Kick-Ass" quy tụ một đội ngũ các nhà sản xuất khá hoành tráng lên tới 10 người trong đó có những tên tuổi lớn như Brad Pitt hay Matthew Vaughn – người đồng thời cũng là đạo diễn và tác giả kịch bản. Đây không phải là bộ phim đầu tiên Brad Pitt xuất hiện với vai trò nhà sản xuất. Bắt đầu từ năm 2006, ông Smith đã đảm nhận vị trí giám đốc sản xuất của bộ phim “God Grew Tired of Us”. Bộ phim gần đây nhất Brad đứng ở vị trí nhà sản xuất là “The Time Traveler's Wife” và “The Private Lives of Pippa Lee”.

Brad Pitt cùng vợ chồng đạo diễn Matthew Vaughn - Claudia Schiffer

Trong năm 2010 sẽ có 2 dự án mà Brad đảm nhận vai trò nhà sản xuất “Eat, Pray, Love” và “The Tree of Life” ra mắt.



"Kick-Ass" được xây dựng trên nền một cuốn truyện tranh cùng tên, kể về cuộc chiến đấu thầm lặng của một anh hùng thiếu niên chống lại bọn tội phạm. Đảm nhận vai diễn chính trong phim là Aaron Johnson – người vừa vào vai John Lennon trong phim “Nowhere Boy”.



Điều khiến “Kich-Ass” hấp dẫn hơn nữa là sự xuất hiện của người hùng hành động Nicolas Cage cùng diễn viên nhí nhưng đã có bảng thành tích phim ảnh rất ấn tượng – Chloe Moretz.

Brad ký tặng và chụp ảnh cùng người hâm mộ trong lễ ra mắt phim Kich-Ass

Mặc dù được giới yêu phim ảnh đánh giá khá cao nhưng phim cũng không phải là không có những lỗi với những cảnh hành động mang màu sắc bạo lực của các diễn viên nhí. “Một số cảnh bạo lực hài hước mang tính phóng đại được thực hiện bởi cô bé 11 tuổi, không nghi ngờ là rất không tự nhiên và hơi thái quá”, bài bình luận trên Variety nhận xét.



Tuy nhiên, với sự xuất hiện của nhiều tên tuổi lớn và những ngôi sao nhí, các nhà sản xuất vẫn hy vọng “Kick-Ass” sẽ giành thắng lợi về doanh thu.

