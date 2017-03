Brangelina: Cơ hội quảng bá

Brad Pitt rời Việt Nam Lúc 12 giờ 25 phút trưa 14-11, diễn viên Brad Pitt đã ra sân bay rời Côn Đảo về TP.HCM một mình. Ngay sau khi về đến TP.HCM, anh đáp tiếp chuyên cơ riêng sang Seoul (Hàn Quốc) đúng ngày 15-11 để tham gia sự kiện họp báo, quảng bá cho bộ phim điện ảnh MoneyBall. Có thông tin nam diễn viên này sẽ quay trở lại để đón Jolie và sáu đứa trẻ rời Việt Nam. Nếu đúng lịch trình đặt phòng tại Six Senses thì ngày 16-11, đại gia đình này sẽ rời Côn Đảo. Cũng có thông tin Jolie sẽ đưa Pax Thien trở lại Việt Nam trong dịp sinh nhật của cậu nhóc vào ngày 29-11 tới. Khu nghỉ dưỡng Six Senses được quảng bá mạnh nhất Trong chuyến đến Việt Nam của gia đình Brangelina, khu nghỉ dưỡng 5 sao Six Senses ở Côn Đảo được quan tâm nhiều nhất. Brad Pitt chụp ảnh cùng một người hâm mộ tại sân bay Cỏ Ống, Côn Đảo vào chiều 14-11. Ảnh: VNN Trong khi chưa tìm cách tiếp cận được hình ảnh của nhà Brad Pitt - Angelina Jolie tại Six Senses, giới truyền thông ào ạt đăng tải hình ảnh, giới thiệu về khu nghỉ dưỡng này như một thiên đường. Một trang tin trong nước còn giật tít: “Ngất ngây với vẻ đẹp khu nghỉ dưỡng gia đình Jolie - Brad ở tại Việt Nam”. Đây là chưa kể đến việc hình ảnh của khu nghỉ dưỡng được nhiều hãng thông tấn quốc tế đăng tải mà trước đây Six Senses có bỏ nhiều triệu đôla cũng không thể có được.