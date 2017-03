BTC Giọng hát Việt nhí xin lỗi về việc sập sân khấu

Ban tổ chức chương trình vừa có văn bản trả lời chính thức về vụ việc này, đồng thời xin lỗi và nhận trách nhiệm trước khán giả. Theo đó, nguyên nhân dẫn đến sự cố trên là do vỡ bề mặt kính cường lực do một xung động nào đó tác động, có thể do nhiệt độ môi trường thay đổi đột ngột.

“Khung sân khấu vẫn nguyên vẹn và không có bất kỳ sự sụp gãy nào, chỉ có bề mặt kính bị rạn nứt. Đây là một trường hợp rất hiếm xảy ra với kính cường lực. Ban tổ chức đã cho thay thế kính và hoàn tất khâu kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn rồi mới quyết định để chương trình tiếp tục diễn ra sau gần 10 phút” - ban tổ chức cho biết.

Về hướng khắc phục, theo ban tổ chức, sau đêm diễn các đơn vị liên quan đã tiếp tục kiểm tra sân khấu và các trang thiết bị khác. Giải pháp trước mắt là đơn vị tổ chức cùng với đơn vị thi công sân khấu sẽ gia cố và tăng cường làm thêm nhiều lớp khác nữa bên dưới mặt kính, để nếu trường hợp mặt kính cường lực có bị sự cố thì vẫn có những lớp khác bên dưới bảo vệ sân khấu.

“Bằng nhiều biện pháp, chúng tôi sẽ hạn chế tất cả rủi ro có thể xảy ra nhằm mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật trọn vẹn” - ban tổ chức nêu trong văn bản trả lời báo chí.

TX (Theo TNO)