BTC Liên hoan phim nói gì về "sự cố Lại Văn Sâm"?

Ông Lê Ngọc Minh - Cục phó Cục Điện ảnh.

Vợ chồng đạo diễn Phillip Noyce.

Lần đầu tiên tổ chức một liên hoan phim (LHP) Quốc tế, bên cạnh một số thành tựu tạm được coi là thành công khi đã có đến ba cuộc hội thảo quốc tế về điện ảnh và sự phát triển điện ảnh ở Việt Nam và thu hút sự quan tâm của nhiều nhà chuyên môn trong, ngoài nước. Đồng thời, LHP cũng đã mời được những "ông lớn" trong hệ thống các LHP Quốc tế có lịch sử và danh tiếng như LHP Cannes, LHP Venice, Pusan và một số ngôi sao khác. Điều này sẽ tạo điều kiện về mặt danh tiếng và uy tín cho LHP những lần sau tổ chức.Tuy nhiên, LHP đã không tránh khỏi những thiếu sót, thậm chí là những "hạt sạn" to đùng cho thấy khâu tổ chức thực sự thiếu chuyên nghiệp. Ông Lê Ngọc Minh đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện ngắn 15 phút để mổ xẻ những hạn chế của LHP, trong đó có sự cố dịch sai đáng tiếc của MC Lại Văn Sâm trong đêm bế mạc.Ông Minh cho rằng, thắng lợi của điện ảnh Việt Nam trong kỳ liên hoan này là vừa phải. Ông Minh khẳng định rằng BGK đã thẩm định chính xác và không thể có bất kỳ yếu tố nào tác động được tới họ.Việc lộn xộn trong khâu phát thẻ tác nghiệp cho báo chí hôm khai mạc sự kiện cũng được ông Minh cho là cần được thông cảm vì với quy mô của LHP như vậy, chỉ có sức giải quyết từng ấy công việc. Trong khi đó, tổ chức ở HN, báo chí yêu mến nên có báo kéo đến 3, 4 người làm thẻ. Mà BTC thì chỉ có thể giải quyết được cho một người mỗi báo. Ở các LHP Quốc tế cũng thế. Thậm chí chỉ có những tờ báo lớn mới được tham gia. Mình thì mời tương đối thoải mái nên mới xảy ra lộn xộn.Cuối cùng, ông Lê Ngọc Minh nói, không thể chu đáo 10 phân vẹn 10, chuyện có sự cố là bình thường ở tất cả các LHP Quốc tế. “Chúng tôi không hổ thẹn khi đã làm hết mình” – ông khẳng định.- Tôi cho không hoàn toàn như thế. Từ khi đưa ra ý tưởng đến khi thực hiện, Cục Điện ảnh và công ty BHD đã có những lần làm việc để cùng nhau thống nhất hướng đi và trên thực tế công việc đã chạy tốt. Tuy nhiên, một số vấn đề nhỏ xảy ra là điều khó tránh khỏi kể cả một đơn vị độc lập làm chứ chưa kể là có sự kết hợp giữa các đơn vị với nhau.Tôi lấy dụ đêm khai mạc chẳng hạn là sự phối hợp ba phía giữa Cục Điện ảnh, BHD và Đài Truyền hình Việt Nam. Phần 30 phút thảm đỏ làm chưa thật tốt, nhất là khi tiếp cận với các ngôi sao, các đoàn khách nước ngoài. Chúng tôi đã khắc phục những nhược điểm này đêm bế mạc rất nhiều. Tôi nghĩ những lỗi nhỏ trong khâu tổ chức lần đầu do thiếu kinh nghiệm có thể nhìn bớt khắt khe đi.- Đó là thông tin hoàn toàn thất thiệt. Thậm chí đoàn xe của chúng tôi đi đón Trưởng BGK phim truyện còn thừa một xe. Bên Hội Điện ảnh, bà Hồng Ngát do có mối quan hệ trước đó cũng điều một xe 16 chỗ đi đón. Do máy bay đến chậm 1 tiếng nên 30 tình nguyện viên đứng dàn hàng để chờ. Về sau ông Philip Noyce đi xe của bà Ngát. Về đến khách sạn, Cục trưởng Lại Văn Sinh đứng ngay tại đó đón.- Chúng tôi có một ban đón tiếp và có rất nhiều tình nguyện viên và chúng tôi cũng giao cho một người từng làm ở phòng hợp tác Quốc tế của Cục Điện ảnh túc trực 24/24 ở sân bay để đón các đoàn khách quốc tế chứ không phải giao cho BHD. BHD đã làm những sự kiện quốc tế lâu rồi. Anh Lại Văn Sinh cũng đã từng đi LHP Venice và hai bên cộng tác chứ không phó mặc cho ai. Cục Điện ảnh chủ động trong việc đón tiếp và không khách mời nào bị nhỡ vì việc tiếp đón. Chúng tôi cũng áp dụng chế độ quốc tế cho các khách mời. Mỗi người có một xe riêng, có một phiên dịch đi kèm. Thế nên hoàn toàn không có chuyện chúng tôi phó mặc cho bất kỳ ai lo cho khách của mình.Tôi cũng muốn nói rằng, nếu không có sự cộng tác của BHD chúng tôi không thể mời nổi một số ngôi sao quốc tế vì họ có mối quan hệ. Đạo diễn người Singapore đã về nước vì không chắc có được giải hay không. Công ty này cũng đã nhanh chóng đặt vé để anh bay ngược trở lại để tham gia đêm bế mạc.- Lỗi ở sự kiện thảm đỏ nhóm truyền hình trực tiếp muốn đổi mới, không đi theo một khuôn mẫu nào. Thế nhưng tôi đã nói với họ, có những cái thuộc về kinh điển, mình cứ làm bài bản như các nước, giới thiệu từng đoàn vào nhưng do cấu trúc về thời gian nên họ đổi mới để tạo ép phê nhưng không thành công. Chúng tôi cũng đã rút kinh nghiệm.