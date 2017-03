Bức tranh rao bán 180 tỷ và sự xuất hiện thiên tài hội họa VN?

Bức tranh Khát vọng hòa bình được Nguyễn Khắc Cường rao bán với giá 10 triệu đô la, Eyes of life's: 10 tỷ VNĐ, Football - mad folk: 1tỷ VNĐ, A mother's love: 1 tỷ VNĐ, Life's of mankind: 6 tỷ VNĐ, To perform folk dances: 600 triệu VNĐ, Violon - Girl: 600 triệu VNĐ, Smiles: 10 tỷ VNĐ, Myopic and more: 600 Triệu VNĐ, Hands - Life: 600 Triệu VNĐ, Strange – foot: 600 triệu VNĐ, To sing - all the world: 6 tỷ VNĐ, To listen with all one's ears: 600 Triệu VNĐ. Sau khi chúng tôi tìm gặp và hỏi về giá tranh mà Nguyễn Khắc Cường rao bán, trên website art102.tk của Cường hiện nay, không thấy đề giá dưới mỗi bức tranh.