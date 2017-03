Bùi Tuấn Anh đoạt giải Én Vàng 2008

Đêm chung kết xếp hạng diễn ra vào tối 15/9 tại nhà hát Hòa Bình, TPHCM.

Bùi Tuấn Anh chinh phục hầu hết khán giả không chỉ bởi cách ăn nói trầm tĩnh, điềm đạm, phong thái tự tin, từ tốn mà còn ở khả năng ứng đối thông minh, khéo léo. Ngoài phần trình bày suy nghĩ về biểu tượng Thánh Gióng và phần giới thiệu tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc thì nội dung thi chất vấn với 2 chủ khảo của anh chiếm được cảm tình nhiều nhất.

Được yêu cầu trình bày quan niệm bản thân về những bất cập, nhất là các lỗi phổ biến của người dẫn chương trình trên sân khấu, Tuấn Anh chia sẻ: “Khi phạm một lỗi nhỏ trên sân khấu, khán giả buồn một thì người dẫn chương trình có khi buồn và trăn trở gấp 100 lần. Hiện nay, nước ta chưa có trường chính quy nào đào tạo về nghề MC. Các MC chỉ biết tự học, tự mày mò để thể hiện lòng đam mê cũng như tâm huyết với nghề. Vì thế, tôi mong mọi người hiểu và thông cảm hơn bởi chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết cái khó của nghề”. Câu trả lời của anh nhận được sự hưởng ứng khá nồng nhiệt tại nhà hát. Hiện, Tuấn Anh là sinh viên khoa thanh nhạc, Nhạc viện Hà Nội.

Về nhì là cô giáo dạy Văn đam mê nghề dẫn chương trình Ngô Như Quỳnh. Cô tự nhìn nhận ưu điểm của mình nằm ở khả năng ăn nói lưu loát trước đám đông và viết lách thành thạo. 2 kỹ năng cơ bản của nghề giáo là cơ sở để một giáo viên dạy Văn hướng tới niềm đam mê công việc dẫn chương chình. Đây cũng là dẫn chứng thú vị mà Như Quỳnh dùng để chứng minh với hai vị chủ khảo, NSND Hoàng Dũng và NSƯT Lan Hương, rằng cô không làm trái nghề, trái ngành. “Đó là điểm thuận lợi để tôi có thể kiêm luôn chức biên tập hay viết kịch bản khi tham gia công tác truyền hình”, cô nói. Như Quỳnh cũng là thí sinh nhận được giải thưởng do Hội đồng báo chí bình chọn.

Đêm chung kết xếp hạng gồm có 4 thí sinh tranh tài và không có yếu tố bất ngờ, gây hào hứng hay hồi hộp nào cho khán giả. Ở hai phần thi đầu, nói lên cảm nhận khi nhìn một bức tranh tượng và giới thiệu một tiết mục văn nghệ, các thí sinh được chuẩn bị khá kỹ nên phần trình bày tạo cho người xem cảm giác như 4 thí sinh đang trả bài. Dù đôi khi bị vấp lời, hay câu chữ chưa được mượt mà, nhưng sự chỉn chu quá mức trong nội dung, ý tứ của lời dẫn khiến phần thi trở nên kém hào hứng.

“Tôi không nghĩ trong vòng vài giây mà có thể nhớ một cách chính xác ngày tháng, sự kiện liên quan đến một cột mốc lịch sử. Dẫu biết rằng đó là cách Ban tổ chức trang bị kiến thức cho thí sinh, nhưng tại sao chúng ta không đặt vấn đề ở một lĩnh vực khác liên quan đến đời sống để thí sinh thể hiện khả năng ăn nói, cảm nhận và sự rung động thật từ trong lòng mình”, khán giả Nguyễn Mạnh Hà, Điện Biên Phủ, quận 3, TP HCM tiếc rẻ. Nhiều ý kiến cũng đồng tình với anh Hà.

Đó cũng là lý do vì sao phần hơn thua giữa các thí sinh chủ yếu nằm ở nội dung chất vấn với 2 vị chủ khảo. So với Tuấn Anh và Như Quỳnh thì 2 thí sinh đạt giải ba còn lại tỏ ra yếu thế hơn hẳn khi lúng túng và đưa ra những lý lẽ kém thuyết phục. Khi nhận được yêu cầu trình bày suy nghĩ về áp lực của người phụ nữ hiện nay, giỏi giang ngoài xã hội nhưng không nhận được sự ủng hộ từ chồng, cô gái đến từ tỉnh Kiên Giang Đường Thị Tuyết Vinh chỉ biết chọn cách “nhỏ to tâm sự để mong nhận được cảm thông từ chồng”. Cô tự nhìn nhận đây là một vấn đề nan giải bởi cô còn trẻ tuổi và chưa trải nghiệm qua đời sống hôn nhân bao giờ. Còn thí sinh Tô Huỳnh Phương Hiếu phải đợi đến khi NSND Hoàng Dũng mớm lời mới chịu trình bày những khó khăn, vất vả mà anh đã vượt qua từ tuổi thơ để đeo đuổi ước mơ làm MC của mình. Nếu không có giây phút xúc động này thì cả phần thi chất vấn của anh sẽ giống như một màn tấu hài khi anh cứ khăng khăng, được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp của cuộc thi là “em cảm thấy hài lòng, em cảm thấy hạnh phúc” mà không đưa ra được lý do chính đáng hơn. (Câu hỏi chất vấn mà Phương Hiếu nhận được là "Hãy thuyết phục mọi người rằng tôi hiện là người hạnh phúc nhất").

Người dẫn chương trình truyền hình 2008 do Đài truyền hình TP HCM và công ty Cát Tiên Sa phối hợp tổ chức. Lần thứ 5 diễn ra, cuộc thi nhận được gần 600 đơn đăng ký dự thi của giới trẻ, chứng tỏ nghề MC vẫn là một trong những ngành nghề thu hút hiện nay.