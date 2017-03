Bùng nổ phim ma cà rồng

Ma cà rồng đã luôn là chủ đề đối với thể loại phim kinh dị ở Hollywood kể từ những ngày đầu tiên của dạng phim câm, dẫu vậy phải đợi đến khi các phim ăn khách như Twilight, loạt phim truyền hình True blood... ra đời, dòng phim này mới khẳng định vị trí.

Cùng với True blood, các bom tấn màn ảnh nhỏ gần đây của Mỹ có The Vampire diaries, Blood ties, Moonlight. Xứ sương mù cũng chen chân với Young Dracula và Being human.

Chưa kể đến những phim đã có và sắp ra mắt trên màn ảnh lớn là Blood: The last Vampire, Transylmania, Daybreakers và phim tiếng nước ngoài với Let the right one in của Thụy Điển và Thirst của Hàn Quốc.

Với sự bùng nổ ấy liệu các sinh vật ăn khách vào ban đêm sẽ làm ngấy khán giả? “Liệu sẽ có sự thừa mứa hay thị trường phim thể loại này sẽ bị tắc lại? Tôi không biết nữa - Chris Weitz, giám đốc của bộ phim The Twilight Saga: New Moon - phần 2, nói - Chỉ có thể nói đấy là một xu hướng đang lên ở Mỹ”.

Ngôi sao Nicolas Cage - từng tham gia bộ phim về ma cà rồng Vampire’s kiss (1989) và là nhà sản xuất của một phim cùng đề tài vào năm 2000 Shadow of the Vampire - nhận định: “Ma cà rồng luôn tạo được hấp lực, cũng như các phim về nhân vật cảnh sát dám có hành động “xé rào” trong giải quyết pháp lý, hay như chàng cao bồi của miền Viễn Tây hoang dã. Nó là một phần của cuộc sống rồi”.

Tuy vậy, có ý kiến trái chiều: “Thi thoảng có những xu hướng mà cả khán giả, các studio phim, các đài truyền hình đều bị cuốn theo một cách điên loạn và họ chạy cắm đầu theo cho đến khi họ có thể rời khỏi mỏm núi để... rơi tự do - Werner Herzog, đạo diễn phim Nosferatu the Vampyre (1979), nói - Thể loại phim về thế giới u tối và kinh hoàng của giống loài chuyên hút máu là một thể loại có thể ăn khách mãi mãi, nhưng đôi khi bạn cũng sẽ bị quá tải và nếu vẫn tiếp tục thì mọi người bắt đầu quay lưng lại”.

Trong khi đó, John C. Reilly - diễn viên trong phim về ma cà rồng Cirque du freak: The Vampire’s assistant - vẫn tin tưởng ma cà rồng mang lại nhiều nguồn cảm hứng: “Sức hút của các phim có thể lên xuống, ma cà rồng vẫn luôn có một chỗ trong tim khán giả”.

Ma cà rồng còn được lợi nhờ vào sự hiếu kỳ của khán giả thời hiện đại đối với những chuyện huyền bí. Các phim như Star wars hay E.T. the extra - Terrestrial từng thu hút lượng khán giả đông đảo nhờ yếu tố ấy, rồi Harry Potter và The lord of the rings cho đến những cuộc phiêu lưu mới nhất của Batman hay X-Men.

“Chúng ta hiện đang ở đỉnh cao của những khám phá về hiện tượng siêu nhiên với những siêu người hùng và khoa học giả tưởng... - Meredith Woerner, tác giả của sách về ma cà rồng Vampire taxonomy: Identifying and interacting with the modern-day bloodsucker sẽ ra mắt đầu tháng 11, nói - Đây là thời điểm tuyệt vời khi mọi người đã sẵn sàng cho những chuyện huyền ảo”.

Ít nhất đến lúc này khán giả có vẻ rất sẵn lòng ngấu nghiến bất cứ câu chuyện hấp dẫn nào mà Hollywood có thể bày ra...