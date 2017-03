Bùng phát phim khiêu dâm

Cần “quả đấm” sắt Những vụ phát hiện in sang với số lượng lớn gần đây đều do lực lượng công an ra tay thực hiện. Sắp tới, một số vụ sẽ bị đưa ra tòa xét xử với tội danh truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, độc hại. Hiện nay, bộ phận giám định văn hóa phẩm của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM đang hoàn tất kết luận giám định tư pháp.



Tuy nhiên, lâu nay, những hành vi in sang, phát hành văn hóa phẩm độc hại thường được xử lý chưa đến nơi đến chốn, những hình phạt tại tòa cũng chưa đủ sức răn đe nên tình trạng vi phạm này vẫn cứ tiếp diễn, thậm chí bùng phát như hiện nay.