Bước nhảy Hoàn vũ: Minh Quân phải rời cuộc chơi

Minh Quân trong "Đêm vũ hội hóa trang" tuần 5. (Ảnh: BTC)



Minh Hằng “chuẩn không cần chỉnh”

Minh Quân... ra đi

Đáng tiếc, màn trình diễn Salsa tập thể của họ ngay sau đó lại có phần kém sôi động hơn mong đợi.Nhảy trên nền nhạc trích vở nhạc kịch Evitan cùng dàn vũ công, Minh Quân và bạn nhảy Nikoleta đã khơi mào cho một trận chiến những ý kiến trái ngược nhau về phần thi của anh.Và rốt cuộc, dù bằng điểm giám khảo với Phương Thanh và Anh Thư nhưng chàng ca sỹ răng khểnh đã phải dừng cuộc chơi, do không nhận được nhiều bình chọn của người hâm mộ.{BNHV: "Liều" nhảy Hiphop, Vân Trang rời cuộc thi}Broadway đã không thể “làm khó” các thí sinh, khi bốn điểm mười của ban giám khảo đã không ngần ngại dành cho Minh Hằng và Trương Nam Thành. Đây cũng là hai thí sinh được đánh giá cao từ đầu cuộc thi tới giờ.Với thử thách nhạc kịch, dường như Minh Hằng đã khiến khán giả quên đi chiếc chân đau của cô để chỉ tập trung vào từng nhịp chuyển động lôi cuốn của cơ thể. Và màn trình diễn được đánh giá tốt hơn cả trong số những gì Minh Hằng đã thể hiện.Cả bốn vị giám khảo đều dành những lời có cánh cho bài thi của cô diễn viên trẻ này. “Đẹp, thẩm mỹ, và nhiều động tác khó” là đánh giá của giám khảo Khánh Thi về phần trình diễn của Minh Hằng. Đạo diễn Việt Tú thì cho rằng Hằng đã lựa chọn bài nhảy quá đúng… Còn giám khảo Chí Anh chỉ thốt lên được một câu: “Bài diễn của bạn chuẩn không cần chỉnh.”Trong khi đó, phần thi của Nam Thành dù có hơi miên man khiến người xem khó đoán được anh nhảy một điệu cụ thể nào thì dưới con mắt của giám khảo Khánh Thi, “Nam Thành nhảy rất có chất, đúng với từng phách nhạc và tôi nghĩ rằng bạn đã có thể trở thành một vũ công chyên nghiệp.” Đây là nhận xét khá hào phóng của Khánh Thy dành cho anh chàng người mẫu điển trai.Phải chăng do ít am hiểu về lĩnh vực khiêu vũ nên nhạc sỹ Hồ Hoài Anh cũng chỉ… khiêm tốn đưa ra nhận xét Nam Thành có “body” đẹp, mặt đẹp mà thôi.Tuy nhiên, giám khảo Việt Tú, người từng bị dư luận cho rằng “khoe mẽ” khi tranh thủ sân chơi Bước nhảy Hoàn vũ (trong vài số trước) để thể hiện vốn kiến thức ngoài âm nhạc của mình có phần thái quá lại nhìn nhận ở một góc độ khác. Anh đánh giá Nam Thành sáng tạo và “có tố chất mà ngay cả ở vũ công chuyên nghiệp nhiều khi cũng khó nhìn thấy là tinh thần và điểm dừng.”Tính đến thời điểm hiện tại, Minh Hằng và Nam Thành cùng ở tốp đầu và đang chứng tỏ là hai thí có nhiều tiềm năng cho ngôi vị quán quân trong đêm cuối đã không còn mấy xa.Chọn một đoạn trích vở nhạc kịch Evita, Minh Quân và bạn nhảy Nikoleta đã đi sai “nước cờ.” Để rồi ngay sau đó, phần thi này đã khơi mào cho một cuộc tranh luận khá căng thẳng về một bài thi chẳng có gì ấn tượng của Minh Quân. Theo Khánh Thi, ở đây đã có sự hỗ trợ ngược. “Tôi trông chờ anh nhảy chứ không phải người bạn nhảy của anh, tôi không ấn tượng,” kiện tướng dancesport nói.Đồng quan điểm với người bạn gái một thời, giám khảo Chí Anh muốn Minh Quân phải là người nhảy nhiều hơn trong điệu Rumba ấy.Gay gắt hơn, đạo diễn Việt Tú thẳng thắn, Quân đã chọn nhầm nhạc, vì thế mà phần thi thất bại. Vị giám khảo này cũng tỏ ra thất vọng về việc người bạn nhảy đã cướp hết đất diễn của Minh Quân. “Các vũ công người nước ngoài đến đây để làm cho các thí sinh của tôi nổi bật vì thế tôi muốn Quân phải nổi bật,” Việt Tú nói.Rốt cuộc, dù cùng bằng 34 điểm của giám khảo với Phương Thanh và Anh Thư nhưng chàng ca sỹ răng khểnh đã phải dừng cuộc chơi, do không nhận được nhiều bình chọn từ phía người hâm mộ.Còn người mẫu Anh Thư có màn hóa thân thành nàng tiên cá kém thuyết phục so với những gì thể hiện ở tuần trước. Đạo diễn Việt Tú đánh giá phần thi của Thư liều, vì bản thân bài nhạc nguyên gốc không nhiều đất cho vũ đạo và Thư chỉ có thể tận dụng được vẻ đẹp của hình thể cũng như gương mặt.Ca sỹ Phương Thanh luôn là ẩn số thú vị với khán giả trong mỗi đêm thi. Tối qua, lần đầu tiên cô “Chanh” không dùng chiêu trò gì hết nhưng cũng khiến người hâm mộ phải ngạc nhiên thú vị. Trên nền nhạc trích vở nhạc kịch Mamma Mia, Phương Thanh phút chốc biến thành một cô gái trẻ trung, sinh động. Tuy vậy, cô ca sỹ “Trống vắng” vẫn để lộ một vài nhược điểm như nhạc sỹ Hồ Hoài Anh… soi thấy.Trong khi đó, đạo diễn Việt Tú hài hước nói: “Xem chị nhảy mọi người thót hết cả tim gan và nếu chọn nhảy chị sẽ không thể đi xa.”Song cũng phải công nhận rằng, không phải nghệ sỹ nào cũng đủ sức khuấy động cả khán phòng như Phương Thanh!./.Theo Xuân Mai (Vietnam+)