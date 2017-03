Bước nhảy hoàn vũ, từ Tây đến ta

Đôi khiêu vũ Ngô Thanh Vân và Tisho - Ảnh: Gia Tiến

Một trong những điều mà nhiều người lo ngại là chương trình này kéo dài được bao nhiêu mùa, khi mà không nhiều “sao” Việt Nam có thể khiêu vũ thật sự...

Từ thưởng lớn tới cá cược

Trước khi đến Việt Nam, chương trình này đã làm mưa làm gió ở Anh và Mỹ trong một thời gian dài. Tại Anh, với tên gọi khởi đầu là Strictly come dancing, các cuộc trình diễn nghiêng về khiêu vũ và tính giải trí có phần khá cổ điển. Nhưng khi phiên bản này “đổ bộ” sang Mỹ với tên gọi Dancing with the stars, nó rực rỡ màu sắc giải trí và kích động hơn rất nhiều, do cách khéo léo khai thác cá tính nhân vật và kịch tính của từng vòng.

Không thể không khen ngợi các nhà sản xuất của Mỹ khi họ biến thể thức chương trình này thành một cơn sốt, ảnh hưởng đến hàng trăm triệu khán giả ở nhiều quốc gia, so với 30 quốc gia từng mua phiên bản chương trình này nhưng chỉ là sản phẩm giải trí nội địa. Theo thống kê của tạp chí Television Business International, chương trình này được sự quan tâm thường xuyên của 17 quốc gia, nhưng giờ đây có lẽ Dancing with the stars còn thu hút nhiều người hơn nữa với những giải thưởng được trao lên đến hàng trăm ngàn USD.

Theo định dạng gốc của chương trình, tốp ba người đứng đầu và những người bị loại đầu tiên cùng nhận mức thưởng khoảng 200.000 USD/người, người thắng cuộc sẽ nhận thêm khoảng 100.000 USD. Người đứng vị trí thứ hai và thứ ba sẽ nhận thêm 50.000 USD và 25.000 USD. Dancing with the stars còn kéo theo những vụ cá cược lớn về khả năng trụ lại của các ngôi sao tham dự. Giải thưởng quá lớn nên đã thu hút rất nhiều người chơi và những nỗ lực bất ngờ. Chính Pamela Anderson, ngôi sao điện ảnh tham dự mùa vừa qua tại Mỹ (kết thúc hồi tháng 4-2010), cũng từng thú nhận với tờ The Sun là cô mong mình được giải để có tiền... trả nợ!

Và ở trời Ta...

Bước nhảy hoàn vũ vừa khép lại, với giải thưởng lớn dành cho đôi khiêu vũ Ngô Thanh Vân và Tisho. Giá trị của giải thưởng này là cúp vàng và 150 triệu đồng (cùng phiếu luyện tập trị giá 2.000 USD tại California Fitness & Yoga Centers).

Ngoài ra còn có những giải thưởng khác, rất quen thuộc với phong cách “vui cả làng” của Công ty Cát Tiên Sa, khi ai cũng có một chút danh hiệu. Theo đánh giá của khán giả, họ vẫn chờ đợi chương trình này vào năm sau, nhưng với câu hỏi lớn: ai sẽ thi và thi ra sao?

Trước khi giải thưởng được trao, không ít người đã đoán cặp Ngô Thanh Vân - Tisho sẽ đoạt giải. Đơn giản bởi vì xét về nhiều tiêu chuẩn của khiêu vũ, đôi này tạo nên một sự cân đối và khả dĩ có khiêu vũ thật, hơn là sử dụng các tiểu xảo gây chú ý cho khán giả hoặc dùng thủ pháp tạo hình để lướt qua các phần nặng nhất của một cuộc thi khiêu vũ. Điều dễ nhận ra ở các giải khác cũng như các thí sinh khác, yếu tố góp mặt mang tính giải trí nhiều hơn là yếu tố khiêu vũ nghệ thuật. Chính vì vậy, nhiều ý kiến của giới chuyên môn cho rằng Bước nhảy hoàn vũ đã nghiêng về múa nhiều hơn là nhảy. Điều này cũng dễ lý giải rằng bản thân các “sao” tham gia chương trình không đeo bám nổi các thách thức của chương trình gốc và làm biến dạng hoa hòe đi để “lách”, chẳng hạn như đã thấy trong phần dự thi free style hết sức gượng ép của Đ.T..

Có một quy tắc chung về ban giám khảo hiện nay, mà giá trị của nhiều cuộc thi truyền hình trên thế giới hiện nay đã chứng minh, từ American Idol, X-Factor... cho đến Dancing with the stars: họ phải là những người khéo léo, tinh tế, có chuyên môn cũng như có vị trí xã hội được nhìn nhận. Ngay cả MC cũng là phần khó chọn, đau đầu của nhiều cuộc thi truyền hình quốc tế, nhưng với Bước nhảy hoàn vũ, việc chọn lựa này có vẻ dễ dàng, chưa làm đẹp được cho chương trình.

Những thành phần chính tìm đã khó, thí sinh tham gia sẽ còn khó hơn nếu làm đúng với các giá trị mà thế giới đã làm. Năm sau, hãy tưởng tượng ai sẽ tham gia chương trình này và họ sẽ ứng xử ra sao, có khác hơn so với những gì đã diễn ra trong năm nay? Và dù đây chỉ là một cuộc chơi của các “sao” cho khán giả thưởng lãm, nhưng chắc chắn người xem ở Bước nhảy hoàn vũ lần 1 sẽ chờ đợi ở các “sao” những điều hay hơn, nỗ lực nhiều hơn, rõ nét tính chất khiêu vũ nghệ thuật hơn trong lần tới.

Theo GIA KHẢI (TTCT)