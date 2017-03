Bước tiếp sau các cuộc thi tài năng

Chưa bao giờ thị trường giải trí cũng như chương trình truyền hình thực tế nở rộ các chương trình tìm kiếm tài năng như thế. Và cũng chưa bao giờ nhiều thí sinh bước ra từ các chương trình tìm kiếm tài năng này lại trở thành những người vô danh trong thị trường giải trí như thế. Nhưng năm 2016 thì có thể mọi chuyện sẽ khác.

Từ tài năng trở thành vô danh

Thời gian qua, các chương trình tìm kiếm tài năng tràn ngập truyền hình: Tìm kiếm tài năng Việt Nam (Vietnam’s Got Talent), Thần tượng âm nhạc Việt Nam (Vietnam Idol), Người mẫu Việt Nam (Vietnam’s Next Top Model), Thử thách cùng bước nhảy (So You Think You Can Dance), Người hùng tí hon (Little Giants), Solo cùng Bolero,…

Thế nhưng sau các cuộc thi thì những tài năng cũng chỉ là những người vang bóng một thời. Quán quân mùa thứ tư của Thần tượng âm nhạc Việt Nam Ya Suy sau cuộc thi không thể tiếp tục thành danh trên con đường ca hát. Ba quán quân của chương trình Tôi là người chiến thắng ba mùa lần lượt là Hải Châu, Lan Anh và Bảo Quân cũng đều không trụ được trong thị trường âm nhạc. Ngay cả quán quân Hương Tràm của Giọng hát Việt mùa đầu tiên vẫn mãi loay hoay, quanh quẩn chuyện quần áo, thẩm mỹ chứ chưa có sản phẩm âm nhạc dấu ấn…

“Những chương trình tìm kiếm tài năng hiện tại đã tạo được những sân chơi nhưng các tài năng đó thật sự hay chưa thì vẫn còn là điều cần phải xem lại. Trên thực tế có thể nhìn thấy rõ các cuộc thi tài năng kết quả luôn có quán quân, á quân nhưng thật sự thị trường chúng ta chưa có những ngôi sao từ những cuộc thi tài năng. Các quán quân về đâu không ai biết, các bạn tự tìm sô diễn cũng khó khăn. Trong khi đó, các cuộc thi tài năng nước ngoài như The Voice, American Idol… sau khi thắng giải các quán quân, á quân đã thật sự được đổi đời” - ông Đỗ Văn Bửu Điền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Điền Quân E&M, chia sẻ.





Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week là một hoạt động nối dài giúp những tài năng từ cuộc thi Người mẫu Việt Nam, Nhà thiết kế Việt Nam có cơ hội khẳng định nghề. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Tiếp sức cho tài năng

Xu hướng của làng giải trí năm 2016 là tìm cách tiếp sức cho các tài năng sau cuộc thi. Gần đây, nhiều nhà sản xuất có nghĩ đến và đã bắt tay làm những chương trình sau cuộc thi. Sau giây phút đăng quang quán quân, chương trình Giọng hát Việt tiếp tục hỗ trợ các thí sinh nhất, nhì của mỗi đội thi bằng cách tiếp tục đào tạo ở Học viện Giọng hát Việt. Ở học viện này, các thí sinh sẽ được rèn tiếp về âm nhạc, vũ đạo, hỗ trợ kinh phí sản xuất các music video… Hay như những thí sinh từ chương trình Người mẫu Việt Nam tiếp tục trở thành người mẫu để biểu diễn trong chương trình Nhà thiết kế thời trang Việt Nam (Project Runway).

“Người mẫu Việt Nam chỉ là bước đầu tìm kiếm những bạn có tố chất, tiềm năng cho nghề người mẫu trong tương lai. Sau cuộc thi các bạn phải thêm thời gian phát triển mới có thể thành người mẫu chuyên nghiệp. Vì thế sau cuộc thi nếu không có những sân chơi giúp các bạn tiếp tục làm nghề thì sự nổi tiếng sau đêm đăng quang chỉ là bề nổi. Đó là lý do chúng tôi tiếp tục tổ chức các sân chơi khác: Nhà thiết kế thời trang Việt Nam, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week… để các người mẫu, nhà thiết kế của chúng tôi có nơi trui rèn và khẳng định sự nghiệp của họ” - bà Lê Quỳnh Trang, Tổng Giám đốc Multimedia JSC, nói.

Không chỉ dừng ở tổ chức những sân chơi trên, nhà sản xuất Mutimedia JSC còn mở ra một công ty người mẫu với tên gọi BeU Models để “gom” các người mẫu tài năng về. Dự định trong năm 2016, đơn vị sẽ ra mắt một thương hiệu thời trang từ thiết kế của các thí sinh Project Runway do các người mẫu Vietnam’s Next Top Model trình diễn.

Trong năm 2016, cùng với các chương trình trên là hàng loạt chương trình tìm kiếm tài năng khác cũng dự định tiếp sức cho thí sinh sau cuộc chơi như Đấu trường tiếu lâm tìm kiếm tài năng hài, Ngôi sao hành động tìm kiếm diễn viên hành động, Tôi là diễn viên phiên bản nhí, Ban nhạc siêu tài tìm kiếm ban nhạc tài năng…

Thực tế, khi tiếp tục “ôm” hậu cuộc thi là các nhà sản xuất đang phiêu lưu nhưng công chúng vẫn mong chờ các nhà sản xuất hãy phiêu lưu hơn để tiếp tục cho những á quân, quán quân một bước đệm trung gian nữa sau cuộc thi để họ thật sự được đến với công chúng.