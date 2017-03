Buổi diễn "Spider-Man Turn Off The Dark” lại hoãn

Hình ảnh giới thiệu về chương trình. (Nguồn: Internet)



Theo Văn Hưng (Vietnam+)



Theo thông báo mới nhất, "Spider-Man Turn Off The Dark” sẽ bị hoãn tiếp ba tuần, chuyển từ tháng 12 năm nay sang tháng Giêng năm sau.Buổi trình diễn trị giá 60 triệu USD được đầu tư những màn kỹ thuật rất công phu và cao cấp. Lý do khiến nó không thể diễn ra như dự tính là do những vấn đề về tài chính.Bên cạnh rắc rối đó, thì "Spider-Man Turn Off The Dark” còn phải một số khó khăn như trong quá trình tập luyện cho buổi trình diễn, một số diễn viên đã gặp phải chấn thương…Nhà phụ trách sản xuất Michael Cohl vừa gửi lời xin lỗi tới những khán giả đã mua vé từ trước, vì sự trì hoãn không mong muốn này.Thời gian mà "Spider-Man Turn Off The Dark” sẽ khai màn là vào ngày 11/01/2011./.